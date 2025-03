Morto Robert Fliri inventore della scarpa-guanto Five Fingers, caduto in Val Venosta dalla Punta di Oberettes

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Robert Fliri, l’inventore delle Five Fingers, è morto precipitando per 300 metri dalla Punta di Oberettes in Alta Val Venosta, mentre affrontava un tratto ripido a 3.400 metri. A dare l’allarme due scialpinisti, ma il forte vento ha reso impossibile il recupero immediato. Designer altoatesino, Fliri era noto per aver creato le calzature da montagna ispirate alla camminata a piedi nudi.

Robert Fliri morto in Val Venosta

Robert Fliri aveva 48 anni ed era originario di Naturno ma residente a Gargazzone. La fatale caduta, per circa 300 metri da una cresta della Punta di Oberettes, in Alta Val Venosta, è avvenuta martedì 4 marzo.

Mentre affrontava una discesa ripida a 3.400 metri, intorno alle 11.40 Fliri ha perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto. Due scialpinisti, con cui aveva parlato poco prima, hanno dato immediatamente l’allarme.

I soccorsi sono stati oltremodo complicati a causa delle violente raffiche di vento, che hanno reso impossibile il recupero tempestivo da parte del soccorso alpino di Malles e dell’elicottero Pelikan 3.

Nonostante gli sforzi dei soccorritori, i traumi riportati nella caduta si sono rivelati fatali, e per lui non c’è stato nulla da fare.

Chi era Robert Fliri, inventore delle Five Fingers

Cresciuto tra le montagne, Robert Fliri trovava appagamento nel contatto diretto con la natura. Da designer era diventato celebre per aver concepito le Five Fingers, un’innovativa calzatura che riproduce la sensazione del piede nudo sulla roccia.

Fliri aveva sviluppato il progetto a soli 22 anni mentre studiava disegno industriale. La scarpa, prodotta da Vibram e lanciata nel 2006, divenne un punto di riferimento per gli appassionati di scalate, tanto da essere premiata dal New York Times nel 2007 come “Miglior Invenzione dell’Anno”.

“Una grande perdita, per tutti noi ma soprattutto per la moglie e i suoi tre figli” ha commentato il vicesindaco di Gargazzone, Georg Zischg, esprimendo il cordoglio della comunità. “Si arrampicava spesso. Aveva fatto del piacere di scalare la montagna gran parte del suo lavoro e della sua vita”.

La Punta di Oberettes

L’ascensione alla Punta di Oberettes è un percorso impegnativo, adatto solo a scalatori esperti con solida esperienza alpina. Partendo da Maso Corto (2011 m), si affrontano 1445 m di dislivello in circa 5 ore, attraversando terreni difficili. La discesa segue lo stesso tracciato, con rischi legati alla pendenza e alle condizioni del ghiaccio.

La Val Venosta, situata nell’Alto Adige occidentale, è una delle quattro valli principali del Trentino-Alto Adige: si estende da 210 a 3709 metri sul livello del mare ed è attraversata dal fiume Adige.