Montale, assume droga e la madre se ne accorge: l'allarme porta a sgominare una rete criminale, 10 arresti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 10 misure cautelari il bilancio di un’operazione dei Carabinieri di Montale contro lo spaccio di stupefacenti, conclusasi il 27 febbraio 2025. L’indagine, coordinata dalla Procura di Pistoia, è stata avviata grazie alla segnalazione di una madre preoccupata per il comportamento della figlia minorenne.

La segnalazione di una madre

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’indagine ha avuto inizio quando una donna ha notato cambiamenti nel comportamento della figlia adolescente, sospettando l’uso di sostanze stupefacenti. La madre ha deciso di rivolgersi al Comandante della Stazione Carabinieri di Montale, dando il via a un’attività investigativa che ha svelato un giro d’affari di circa 300.000 euro in un anno.

Le indagini e i risultati

La Stazione di Montale ha avviato una meticolosa attività investigativa, che ha incluso osservazioni, controlli, pedinamenti e raccolta di testimonianze. Le indagini hanno permesso di delineare un quadro significativo di spaccio sistematico nelle vie principali del paese, con un target preferenziale di minorenni. Sono stati identificati circa 100 acquirenti, con più della metà compiutamente identificati.

Conclusione dell’operazione

Le indagini si sono concluse con l’esecuzione di 10 misure cautelari: 5 persone sono state condotte in carcere, 2 poste agli arresti domiciliari e per 3 è stato disposto il divieto di dimora nelle Province di Pistoia e Prato. È stata inoltre sequestrata preventivamente un’autovettura in uso a uno dei principali indagati, ritenuta provento dell’attività delittuosa.

Importanza della collaborazione

L’accaduto sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadinanza e Istituzioni, anche nei casi in cui le famiglie possono essere dolorosamente coinvolte in prima persona.

Fonte foto: IPA