Trump contro la condanna nel caso Stormy Daniels, presidente Usa presenta ricorso

Donald Trump ha deciso di fare ricorso contro la condanna per il caso del pagamento irregolare dell’attrice porno Stormy Daniels, nonostante il giudice avesse deciso che, in quanto presidente degli Usa, non avrebbe subito nessuna conseguenza dalla decisione.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presentato i documenti necessari per fare ricorso presso la corte d’appello di New York, contro la sua condanna nel caso che lo vede accusato di pagamenti illeciti con fondi della campagna elettorale.

Nonostante Trump non abbia subito nessuna conseguenza dalla condanna, la sua squadra legale ha comunque chiesto l’appello per cercare di annullare i 34 capi di imputazione per i quali il presidente è stato condannato.

L’ufficio della procura di New York può ora presentare ulteriori documenti per accusare il presidente e confermare quanto deciso in primo grado.

Il pagamento irregolare di Stormy Daniels

Donald Trump è stato condannato per l’utilizzo irregolare dei fondi della sua campagna elettorale del 2016. Negli Usa i finanziamenti elettorali sono strettamente controllati e i fondi non possono essere usati per nulla che non sia direttamente legato alla campagna elettorale stessa.

Nel 2016 però Trump ha pagato l’attrice porno Stormy Daniels, nell’ambito di un accordo di riservatezza tra i due, con fondi provenienti dal conto corrente su cui venivano depositate le donazioni.

Per questa ragione è stato condannato, poche settimane prima di diventare nuovamente presidente degli Stati Uniti. Proprio l’incarico alla Casa Bianca ha però comportato un cambiamento nella pena inferta al miliardario.

Perché Trump non ha subito conseguenze dalla condanna

Anche se la decisione della giuria, che ha deciso per la colpevolezza di Trump nel processo Stormy Daniels, è arrivata prima che il miliardario diventasse presidente, la comunicazione della pena da parte del giudice ha richiesto più tempo.

Trump ha nel frattempo vinto le elezioni ed è diventato presidente eletto, circostanza che ha costretto il giudice a prendere una decisione senza precedenti: scegliere la pena di un presidente degli Stati Uniti.

Il magistrato di New York ha però deciso di non infliggere nessuna pena, né detentiva né pecuniaria, a Trump, proprio in quanto presidente degli Usa.