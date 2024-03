Trovato morto lo stilista Bernardo La Guardia a Milano: il sarto d'alta moda stroncato da un malore a 32 anni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La città di Terni è sotto shock per la tragica scomparsa di Bernardo La Guardia, il sarto d’alta moda di 32 anni che è stato trovato morto nella sua abitazione di Milano nella serata di domenica 3 marzo. A lanciare l’allarme erano stati gli amici e i familiari, preoccupati per la mancanza di notizie da parte sua. I vigili del fuoco, entrati nell’appartamento, hanno purtroppo confermato il decesso, dovuto a un improvviso malore. Talento dalla passione precoce per la sartoria, La Guardia aveva aperto il suo laboratorio da giovanissimo diventando in pochi anni un riferimento nel settore.

Bernardo La Guardia trovato morto in casa a Milano

I sanitari intervenuti a Milano hanno confermato che a stroncare Bernardo La Guardia è stato un improvviso quanto inaspettato malore.

Le persone vicine al giovane sarto si erano insospettite quando, dopo ripetuti tentativi di stabilire un contatto, nessuna risposta era giunta dal 32enne.

Bernardo La Guardia era un apprezzato sarto d’alta moda attivo a Milano

Le autorità erano state quindi allertate, nella serata di domenica, poi la drammatica scoperta: La Guardia è stato trovato senza vita a casa sua, senza una spiegazione.

Chi era Bernardo La Guardia, il sarto d’alta moda originario di Terni

Bernardo La Guardia ha coltivato la sua passione per la sartoria fin da giovane, muovendo i primi passi a Terni nel mestiere presso i fratelli Del Tosto, rinomati nella storia della sartoria da uomo locale.

In via Roma Bernardo aveva poi aperto il suo primo laboratorio sartoriale, dimostrando fin da allora la sua dedizione e il suo talento nel campo della moda e dell’artigianato.

Negli anni poi Bernardo La Guardia era riuscito a farsi un nome prestigioso, legando in modo profondo la sua produzione a qualità come la precisione e la continua ricerca. Nel 2017, dopo aver lasciato Terni, si era trasferito a Roma dove, insieme a un socio, aveva aperto una boutique.

Bernardo La Guardia maestro sarto presso la Esthés

Soltanto due anni dopo, nel 2019, decise di trasferirsi a Milano, dove il suo talento non passò inosservato. La rinomata Sartoria Esthés lo scelse infatti come “maestro sarto”, riconoscendo il suo valore nel campo della sartoria e della moda.

La carriera di Bernardo La Guardia, in buona sostanza, era più che promettente e nessuno avrebbe mai potuto immaginare per lui un destino così tragico a soli 32 anni. I genitori, che hanno sempre osservato una profonda riservatezza, si sono chiusi nel dolore: avevano Bernardo come unico figlio.

Una morte senza senso, incomprensibile per molti, esattamente come accaduto poche settimane fa al giovane calciatore Lorenzo Sabatini, scomparso per un malore a soli 20 anni.