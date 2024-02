Uomo trovato morto in mare nel porticciolo di Castiglione della Pescaia vicino Grosseto: ipotesi incidente

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Nella mattinata di sabato 24 febbraio una persona di passaggio sul porticciolo di Punta Ala, nel comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto), ha dato l’allarme denunciando la presenza di un cadavere che galleggiava fra due barche. La vittima è il 58enne Andrea Nocentini, imprenditore aretino molto conosciuto in zona e socio del locale Marina Club.

Morto l’imprenditore Andrea Nocentini

Immediata la chiamata al numero unico delle emergenze. Sul posto sono intervenuti ambulanze del 118, guardia costiera, vigili del fuoco e carabinieri. Dopo il recupero del corpo si è velocemente proceduto all’identificazione.

I carabinieri hanno anche interrogato i presenti. La salma è poi stata trasportata all’obitorio dell’ospedale Misericordia di Grosseto, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Punta Ala è una frazione di circa 400 abitanti del comune di Castiglione della Pescaia, nella provincia di Grosseto, in Toscana.

Forse un incidente alla base della tragedia

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, Nocentini potrebbe essere morto per un tragico incidente: forse è scivolato sulla banchina ed è caduto in acqua dopo avere battuto la testa.

O forse ha perso l’equilibrio per un malore. In attesa di indagini più approfondite non si esclude alcuna pista.

La cena con gli amici e poi il dramma

La sera precedente Nocentini era andato a cena fuori con alcuni amici e si era intrattenuto fino a tarda ora. Terminata la serata, l’uomo si era congedato dicendo che avrebbe trascorso la notte sulla sua barca ormeggiata a Punta Ala.

Quella è stata l’ultima volta che l’imprenditore è stato visto. Maremma Oggi riporta che il suo l’ultimo accesso a WhatsApp risale alle 2:30 del mattino di sabato.

Andrea Nocentini guidava la An Rappresentanze Industriali di Pieve al Toppo, azienda che produce componentistica in plastica e acciaio, nella periferia industriale di Arezzo.

Nocentini lascia due figlie. Maremma Oggi riporta il ricordo di alcuni amici che lo descrivono come un imprenditore innamorato del mare, una persona gentile e dal carattere aperto e allegro.