Trionfo Maneskin agli Mtv Awards con The Loneliest: e spunta il video del bacio di Taylor Swift a Damiano

Nuovo trionfo per i Maneskin, la band italiana sempre più conosciuta al mondo. È arrivato nella notte italiana durante l’edizione 2023 degli MTV Video Music Awards, ma oltre al premio ricevuto si parla molto anche del bacio lanciato da Taylor Swift a Damiano David.

Miglior video rock per The Loneliest

La 40° edizione degli MTV Vma si sono tenuti nella serata di martedì 12 settembre 2023 al Prudential Center di Newark, in New Jersey, ed è stata condotta da Nicki Minaj. Tante le stelle del mondo della musica, da Taylor Swift a Miley Cyrus, ma c’è stata anche un po’ di Italia.

I Maneskin, la cui popolarità è esplosa in tutto il mondo dopo la vittoria a Sanremo 2021 e conseguente trionfo anche all’Eurovision di quell’anno, si sono esibiti con Honey (Are U Coming?) ma soprattutto hanno portato a casa un premio.

Hanno trionfato nella categoria Miglior video rock grazie a The Loneliest, categoria nella quale erano candidati assieme a mostri sacri della musica come i Foo Fighters, i Linkin Park, i Red Hot Chili Peppers, i Metallica e i Muse.

Erano candidati anche come Miglior gruppo musicale dell’anno, ma qui alla fine ha trionfato la band sud-coreana Blackpink. Per Damiano e compagni, è il secondo MTV Video Music Award su quattro candidature: l’anno scorso avevano vinto come Miglior video alternativo con I Wanna Be Your Slave.

Il video del bacio di Taylor Swift a Damiano

Il successo di Maneskin e il loro ingresso in pianta stabile nell’Olimpo della musica attuale, è testimoniato anche da un curioso gesto d’affetto diventato subito virale sui social. Durante l’esibizione del loro ultimo singolo, è “scattato l’amore”.

Taylor x Damiano 💋 pic.twitter.com/E7WbxGHtFg — MÅNESKIN OFFICIAL FANCLUB (@ManeskinFanClub) September 13, 2023

Nel video diventato rapidamente virale, si vede Damiano esibirsi con una telecamera sulle spalle: la regia degli MTV Vma alternava le riprese usando quelle “in soggettiva” del cantante e quando è passato di fronte a Taylor Swift, la super star ha lanciato un bacio in sua direzione.

Per la Swift, una serata memorabile e non tanto per il bacio soffiato a Damiano David. Guidava le candidature con 11 nomination ed è riuscita a portare a casa 9 premi, un record assoluto. Tra questi: video dell’anno (Anti-hero), artista dell’anno, canzone dell’anno, album dell’anno, miglior regia, fotografia ed effetti speciali.

Gli altri vincitori degli MTV Video Music Awards

Taylor Swift con questi nuovi 9 premi ha superato Madonna (ferma a 20) e messo nel mirino Beyonce a 26. Tra gli altri risultati di serata, si segnala Ice Spice come Miglior nuovo artista, la miglior collaborazione tra KAROL G e Shakira per il brano TQG e Nicki Minaj come Miglior video hip-hop (Super Freaky Girl).

E ancora: Rema & Selena Gomez hanno vinto il premio come Miglior video afrobeats, Anitta quello come Miglior video latino e SZA quello per il Best R&B. Il fenomeno K-Pop è stato protagonista di serata premiando gli Stray Kids e la loro S-Class.