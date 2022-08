I Maneskin vincono agli MTV VMA, ma è polemica: Victoria De Angelis in topless, telecamere censurano la band

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

I Maneskin entrano sempre più nella storia della musica, raggiungendo traguardi che mai nessun gruppo italiano era riuscito a ottenere in campo internazionale. La band romana, che ha vinto Sanremo 2021 e ha trionfato all’Eurovision Song Contest prima di conquistare in lungo e in largo il palcoscenico musicale mondiale, si è affermata infatti anche agli MTV Video Music Awards, conquistando la statuetta nella categoria “Miglior video alternativo” con il brano “I wanna be your slave”.

Saliti sul palco per l’esibizione al Prudential Center di Newark nel New Jersey, il gruppo è rimasto vittima della censura delle telecamere del programma che ha preferito inquadrare il pubblico a causa di un incidente hot.

Maneskin censurati da MTV, cosa è successo

Come da programma di serata, dopo aver ricevuto la statuetta che li premiava per il video di “I wanna be your slave” i Maneskin sono tornati sul palco per esibirsi sulle note del nuovo pezzo “Supermodel”. I quattro romani hanno avuto il tempo di rientrare nei camerini e cambiarsi per l’esibizione che, come sempre, è stata energica e coinvolgente per il pubblico presente al Prudential Center di Newark.

Mentre il pubblico si godeva la band, da casa c’è chi però non è riuscito a vedere tutta la performance a causa di una censura che MTV ha messo in atto contro la band. Durante l’esibizione, infatti, più volte il video è andato sul pubblico o su riprese dall’alto pre-registrate per non mostrare cosa stava succedendo sul palco, situazione che ha fatto insospettire molti telespettatori.

Victoria e l’incidente hot sul palco

In tanti hanno ipotizzato che MTV avesse deciso di non far vedere i componenti della band che avevano osato nei vestiti. Damiano David, il frontman del gruppo, si è infatti presentato sul palco a torso nudo e pantaloni in pelle con le frange, tagliati sul davanti, che, giratosi di spalle, hanno poi rivelato un’apertura sul retro con un tanga che metteva in bella mostra il fondoschiena del cantante.

Alla base del cambio di inquadratura ci sarebbe invece l’incidente hot accorso alla bassista Victoria De Angelis. Sul palco con un body monospalla che da un lato copriva il seno e, dall’altro, lo mostrava “coperto” con un cuore d’argento a protezione del capezzolo, la giovane nel corso dell’esibizione è rimasta in topless. La bassista ha continuato a suonare come se niente fosse, come già capitato in tante altre occasioni nei concerti, ma da quel momento le telecamere hanno preferito mostrare altro.

Fonte foto: ANSA Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin

La polemica dei fan dei Maneskin

I fan del gruppo romano sono subito insorti sui social, gridando contro la censura in un momento tanto atteso della serata, con il pubblico diviso tra chi denuncia la disparità di trattamento fra corpo maschile e corpo femminile e chi ritiene sia stata la performance sexy di Damiano a creare problemi.

Il gruppo, al momento, ha preferito non commentare quanto accaduto e sui social ha deciso di mostrarsi anzi entusiasta per il premio conquistato negli States.