Al Bano contro Damiano dei Maneskin per la foto con lo spinello in bocca: cosa ha detto il cantante

Scoppia la polemica nel mondo della musica italiana: a innescarla sono le parole di Al Bano, che si è scagliato contro il collega più in voga del momento, ovvero Damiano David dei Maneskin. Tutto per colpa di una foto condivisa dal cantante romano.

Damiano David e la foto nudo con lo spinello

Tutto è cominciato da una foto che ha fatto impazzire i social: Damiano David, frontman del gruppo vincitore di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest con la canzone ‘Zitti e buoni’, si è mostrato completamente nudo sul suo profilo.

“La fine del tour significa che mi posso mettere nudo a fumare spinelli tutto il giorno” ha scritto. Nello scatto, censurato con una emoji a forma di cuore nero sulle parti intime, il cantante tiene in effetti uno spinello tra le labbra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Damiano David/Måneskin (@ykaaar)

Centinaia i commenti di apprezzamento non solo per il lato hot dello scatto, ma anche per quel dettaglio sulla droga leggera così liberamente esposto. Non a tutti però è andata giù la cosa e in aggiunta alle polemiche sono arrivate le parole di Al Bano.

Al Bano furioso: “La droga è distruzione”

Ad Adnkronos, il leone di Cellino San Marco si è duramente espresso sulla scelta di Damiano di mostrare quella foto con lo spinello. “Fare proselitismo della cannabis non mi sembra una buona idea. Dare esempi di distruzione non è il massimo” ha dichiarato.

Ha poi aggiunto un parere molto critico nei confronti di questo tipo di sostanze: “La droga equivale a distruzione e vale anche per lo spinello”. Una posizione che sicuramente sarà contestata da molti, da coloro che ritengono insensato il paragone tra una droga leggera legalizzata in molti Stati e le altre.

“Ognuno della sua vita può fare quello che vuole – ha concluso poi Al Bano – però è un peccato, soprattutto se sei un personaggio pubblico perché invogli chi ancora è inesperto a fare uso di cannabis”.

Le rivelazioni su Romina e la cannabis

Il caso della foto del cantante dei Maneskin si collega direttamente ad Al Bano per via delle recenti dichiarazioni fatte dalla voce di ‘Felicità’. Il fresco 80enne, infatti, durante un’intervista ad Oggi ha fatto alcune rivelazioni sull’ex moglie e partner Romina Power.

In particolare, ha raccontato quale fu il vero problema tra i due: “Lo dico per la prima volta: il problema fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno”. Ha aggiunto poi che lo avrebbe fatto per anni, “ancor prima della scomparsa di Ylenia“.

Ha continuato: “Era un’altra donna. Fumava ed era allegra; finito l’effetto, si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile. Non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l’inizio della fine”.

Dopo quell’intervista, ha aggiunto inoltre di aver pagato un prezzo salatissimo per aver sempre detto di no alla marijuana: “Non cambio idea perché purtroppo so di cosa si tratta, l’ho vissuto sulla mia pelle”.