Tananai canta la sua Tango con l'artista di strada in via del Corso a Roma: da lì partirono anche i Maneskin

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Momento da sogno per una giovane artista di strada che si stava esibendo in via del Corso a Roma: a farle un’enorme sorpresa è stato Tananai, cantante diventato particolarmente celebre dopo l’ultimo posto di Sanremo 2022 e finito invece quinto nella recente edizione con il brano ‘Tango‘.

Tananai canta Tango con un’artista di strada

Mentre stava passeggiando in via del Corso, Alberto Cotta Ramusino detto Tananai si è imbattuto in Virginia Mingoli, artista di strada con un discreto seguito social. Caso vuole che in quel momento stesse cantando ‘Tango’.

Tananai non si è fatto sfuggire l’occasione e l’ha raggiunta sul marciapiede per cantare insieme qualche strofa della sua canzone, quella che gli è valsa un grande riscatto personale e artistico sul palco dell’Ariston a inizio febbraio. In seguito, ha condiviso anche alcuni video sui suoi profili social taggando anche la ragazza in questione.

Da via del Corso sono partiti i Maneskin

Questa piccola ribalta favorita da Tananai potrebbe anche portare bene alla giovane cantante, specie perché avvenuta in una via di Roma già a suo modo famosa nel mondo della musica italiana: da qui sono partiti i Maneskin.

Soprattutto dopo la vittoria a Sanremo 2021 e all’Eurovision Song Contest di quell’anno, sono circolati molti video e foto che testimoniano come Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio abbiano suonato proprio su quella strada.