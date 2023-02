Sanremo 2023, il vincitore è Marco Mengoni. Amadeus legge il messaggio di Zelensky, Rosa Chemical bacia Fedez

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Marco Mengoni è il vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Serata finale di Sanremo 2023 iniziata con l’inno di Mameli eseguito dalla banda dell’Aeronautica Militare, seguito dall’emozionante omaggio che Gianni Morandi dedica a Lucio Dalla, sulle note di alcuni capolavori del grande artista scomparso. La serata finale vede il ritorno di Chiara Ferragni in veste di co-conduttrice. Grandi ospiti per la finalissima: i Depeche Mode tornano all’Ariston dopo trent’anni. Poi salgono sul palco due storiche icone della musica italiana: Gino Paoli e Ornella Vanoni. Fuori programma ‘hot’ con Rosa Chemical che trascina Fedez sul palco e lo bacia in bocca. Poi l’ironia di Fiorello che interviene da remoto con una diretta Instagram avviata da Chiara Ferragni. Sul palco dell’Ariston anche l’attrice Luisa Ranieri. Nel finale Amadeus legge il messaggio del presidente ucraino Zelensky.

L’Ucraina a Sanremo con Tananai

Prima del messaggio del presidente Zelensky, il dramma della guerra in Ucraina arriva a Sanremo con Tananai. Dopo aver cantato la sua Tango, l’artista si prende qualche secondo sul palco per ringraziare Lisa, Olga e Maxim, i protagonisti del videoclip della sua canzone.

Si tratta di una giovane famiglia ucraina divisa dalla guerra: lui si è arruolato per combattere al fronte, mentre lei e la loro figlia si trovano ora a Milano. “Senza di loro questa canzone non esisterebbe e non esisterebbe la cosa di cui vado più fiero. Spero che tornerà un lunedì per chiunque”, dice Tananai visibilmente emozionato.

Sanremo 2023 serata finale: super ospiti i Depeche Mode

Super ospiti della serata finale i Depeche Mode, che tornano all’Ariston a più di trent’anni dall’ultima apparizione, nel 1990. La “rock band elettronica più forte al mondo”, come la definisce Amadeus, suona in anteprima Ghosts Again, il primo singolo del loro nuovo album Memento Mori, in uscita a marzo.

Dave Gahan e Martin Gore suonano poi uno dei loro pezzi più famosi, Personal Jesus, guadagnando la standing ovation del pubblico.

L’appassionato bacio tra Rosa Chemical e Fedez

Spazio anche per un fuori programma che ha infiammato l’Ariston, con protagonisti Rosa Chemical e Fedez. Il cantante in gara, durante la sua esibizione, ha raggiunto il rapper seduto in prima fila.

Dopo aver mimato un amplesso, Rosa Chemical ha trascinato Fedez sul palco, poi al termine della canzone gli ha stampato un appassionato bacio sulla bocca, con tanto di lingua.

Sanremo 2023: ospiti Gino Paoli e Ornella Vanoni

Poi sul palco dell’Ariston arriva Gino Paoli: standing ovation per il maestro della musica italiana, che canta Una lunga storia d’amore e Sapore di sale.

A seguire l’esibizione di Achille Lauro in esterna al Suzuki Stage, poi un’altra storica protagonista della musica italiana, Ornella Vanoni, con un medley dei suoi successi.

Sanremo 2023, irrompe Fiorello

Poi il momento ‘social’: Chiara Ferragni mostra ad Amadeus come fare una diretta Instagram con lo smartphone. Arriva quindi Fiorello, che si collega alla diretta.

Lo showman esordisce subito con la sua ironia dal bacio tra Rosa Chemical e Fedez: “Vi siete guadagnati la prima pagina sull’Avvenire domani”. “Si è vista la lingua“, continua Fiorello, mentre il rapper, inquadrato in platea, arrossisce.

Poi si rivolge al dirigente Rai Stefano Coletta: “Avevi controllato i testi di Gino Paoli? Dopo è arrivato Achille Lauro che sembrava Cristina D’Avena, poi i Cugini di Campagna, neanche il bar di Guerre Stellari!”.

Sanremo 2023, il messaggio di Zelensky

Dopo l’esibizione dei top 5 che si contendono la vittoria finale, poco dopo le 2 della notte Amadeus legge il messaggio inviato a Sanremo dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“L’Ucraina sicuramente vincerà questa guerra. Vincerà insieme al mondo libero. Vincerà grazie alla voce della libertà, della democrazia e, certamente, della cultura”, scrive Zelensky in un passaggio della lettera.

“Ringrazio il popolo italiano – prosegue il presidente ucraino – e i suoi leader e il suo governo, perché avvicinate questa vittoria. Auguro il successo a tutti i finalisti in gara e dal profondo del mio cuore voglio invitare il vincitore a Kiev nel giorno della vittoria”. Dopo il messaggio di Zelensky sale sul palco la band ucraina Antytila.

Sanremo 2023: tutti i premi

Questi i premi assegnati durante la serata finale:

premio della Critica: Colapesce Dimartino – Splash

Colapesce Dimartino – Splash premio della Sala stampa : Colapesce Dimartino – Splash

: Colapesce Dimartino – Splash premio al Miglior testo: Coma_Cose – L’addio

Coma_Cose – L’addio premio alla Migliore composizione musicale: Marco Mengoni – Due vite

Sanremo 2023, la classifica finale

Ecco la classifica finale:

Marco Mengoni – Due vite Lazza – Cenere Mr. Rain – Supereroi Ultimo – Alba Tananai – Tango Giorgia – Parole dette male Madame – Il bene nel male Rosa Chemical – Made in Italy Elodie – Due Colapesce Dimartino – Splash Modà – Lasciami Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato Coma_Cose – L’addio Ariete – Mare di guai LDA – Se poi domani Articolo 31 – Un bel viaggio Paola & Chiara – Furore Leo Gassman – Terzo cuore Mara Sattei – Duemilaminuti Colla Zio – Non mi va Cugini di campagna – Lettera 22 gIANMARIA – Mostro Levante – Vivo Olly – Polvere Anna Oxa – Sali Will – Stupido Shari – Egoista Sethu – Cause perse