Due altoatesini morti tra cui Heiner Oberrauch nell'incidente in elicottero in Canada durante l'heliskiing

Nel pomeriggio di lunedì 22 gennaio, un elicottero è precipitato in una zona montuosa del Canada. Sono morti tre uomini, a bordo del mezzo per praticare heliskiing. Tra le vittime due altoatesini, compreso l’imprenditore Heiner Oberrauch, fondatore della nota azienda di prodotti per alpinismo Oberalp Spa.

Morti in Canada per praticare heliskiing

Sono tre le vittime dell’incidente in elicottero avvenuto nella località di Terrace, nella zona della British Columbia, in Canada. Due erano dell’Alto Adige, a loro si aggiunge il pilota.

Attorno alle 4 del pomeriggio, ora locale, l’elicottero è precipitato in una zona montuosa per motivi ancora da accertare.

Fonte foto: ANSA Ancora da accertare le cause che hanno causato lo schianto dell’elicottero

A bordo del velivolo erano presenti anche altre 4 persone, al momento tutte ricoverate in gravi condizioni. La comitiva stava praticando heliskiing quando si è verificato il tragico incidente.

Sull’elicottero c’era anche Heiner Oberrauch

Nell’incidente ha perso la vita anche l’imprenditore altoatesino Heiner Oberrauch, fondatore del gruppo Sportler, specializzato nella realizzazione di materiale tecnico per alpinismo. Lo riferiscono a ANSA fonti vicine all’azienda.

Con Oberrauch, che si trovava in Canada in visita a colleghi e amici, c’era anche il fratello Jakob, ad del gruppo Sportler, rimasto ferito ma attualmente cosciente in ospedale.

Parla la società di heliskiing

L’heliskiing, anche detto eliscì, è lo sport che porta sciatori esperti su zone montuose deserte e incontaminate, tramite appunto l’utilizzo di un elicottero.

Per la propria sessione di eliscì, la comitiva di Heiner Oberrauch si è affidata alla compagnia Heli-Skiing, con sede a Northern Escape.

“Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità per sostenere le indagini sulle cause dell’incidente” ha dichiarato il presidente della compagnia John Forrest a The Canadian Press.

L’azienda di eliscì ha informato di aver contattato il team di gestione dello stress da incidente critico Helicat Canada per offrire supporto psicologico ai sopravvissuti.