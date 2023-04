Sciatore morto a Courmayeur dopo una caduta di 100 metri: era un freerider francese, il salto e l'incidente

Uno sciatore freerider di nazionalità francese è morto in un incidente che si è verificato nella tarda mattinata di venerdì 14 aprile nel territorio comunale di Courmayeur, nella provincia di Aosta.

Cosa è accaduto a Courmayeur

Secondo quanto è stato riferito dai soccorritori e riportato da ‘La Repubblica’, lo sciatore freerider è caduto per 100 metri da un salto di roccia.

I soccorsi dopo l’incidente avvenuto a Courmayeur

L’incidente è avvenuto nella zona della Falaise du Serac, a una quota di 2.500 metri. L’uomo era salito in quota con la funivia del Monte Bianco Skyway. Sul lungo dell’incidente sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino valdostano e del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Entrèves.

Fonte foto: iStock - dc1975 L’incidente che è costato la vita allo sciatore freerider di nazionalità francese è avvenuto a Courmayeur.

Il recupero del corpo dello sciatore

La salma dello sciatore freerider di nazionalità francese caduto per 100 metri da un salto di roccia a Courmayeur, nella provincia di Aosta, è stata recuperata, per poi essere portata all’obitorio locale. Dell’uomo, per il momento, non è stata resa nota l’identità.

Valanga in val di Rhemes in Valle d’Aosta: 3 vittime

La morte dello sciatore freerider di nazionalità francese a Courmayeur è arrivata nello stesso giorno in cui sono stati ritrovati i tre corpi senza vita degli scialpinisti dispersi da giovedì sotto una valanga verificatasi in val di Rhemes, nella zona del Gran Paradiso, in Valle d’Aosta.

Le tre vittime della valanga avvenuta in val di Rhemes sono tre allievi del corso per guide alpine della Valle d’Aosta. Tra di loro c’è anche il campione di scialpinismo Lorenzo Holzknecht, di 39 anni.

Le tre salme, individuate dagli uomini del Soccorso alpino valdostano e del Soccorso alpino della Guardia di Finanza nella mattinata di venerdì, sono state recuperate e trasportate in elicottero all’aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe (Aosta).

Oltre al 39enne campione di scialpinismo Lorenzo Holzknecht (vincitore di una medaglia d’oro nel 2010 in staffetta, di 2 argenti e 2 bronzi ai campionati mondiali, in aggiunta a 2 ori, un argento e un bronzo agli europei), nella valanga in val di Rhemes hanno perso la vita Sandro Dublanc, maestro di sci di Champorcher di 44 anni, ed Elia Meta, finanziere di 37 anni.