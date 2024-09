Previsioni caldo fuori stagione, picco di 35 gradi al Sud: quanto dura e quando è previsto il calo

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Arriva una nuova ondata di caldo sull’Italia. Sarà interessato in particolare il Sud, dove si toccheranno punte fino ai 35 gradi. Secondo le previsioni meteo, nel weekend tra venerdì 27 e domenica 29 settembre assisteremo a un’Italia divisa in due: piogge al Nord, sole e caldo intenso al Sud. Il quadro cambierà il prossimo weekend, a causa dell’arrivo di un fronte d’aria fredda su tutto il Paese.

Previsioni caldo fuori stagione in tutta Italia

Nelle prossime ore assisteremo a un graduale incremento delle temperature, dovuto all’afflusso di una massa d’aria calda di origine sub-tropicale sul Mediterraneo centrale.

L’aumento sarà più marcato nelle regioni del Centro-Sud, in particolare lungo la costa adriatica e nell’estremo sud, dove si potrebbero localmente superare i 30°C.

Anche gran parte del Nord sperimenterà temperature superiori alla media. Entro domenica 29, tuttavia, si prevede un ritorno alle condizioni termiche normali ovunque.

Il vortice ciclonico

Un intenso vortice ciclonico, con il suo centro situato sul Regno Unito, sta inviando a intermittenza alcune perturbazioni verso le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, richiamando contemporaneamente venti caldi provenienti dal deserto del Sahara diretti verso il Sud Italia.

Attualmente, una perturbazione sta attraversando alcune aree del Nord, dove si stanno verificando piogge a tratti forti e persistenti, in particolare sulla Liguria di Levante.

Fonte foto: ANSA Le precipitazioni più forti e diffuse interesseranno nelle prossime ore principalmente la Liguria e gran parte del Triveneto

Nel resto del Paese, a parte qualche nube sparsa, la situazione meteorologica rimane più stabile, soprattutto al Sud, dove la notte appena trascorsa ha visto temperature decisamente elevate per il periodo.

Le precipitazioni al nord

Le precipitazioni più forti e diffuse interesseranno nelle prossime ore principalmente la Liguria, soprattutto nella zona di Levante, e gran parte del Triveneto, mentre piogge più deboli, in via di attenuazione, potrebbero ancora verificarsi in Emilia e sull’Est della Lombardia.

Con il passare delle ore le ultime piogge si concentreranno sulle aree alpine, prealpine e settentrionali del Triveneto, con un’attenzione particolare al Friuli Venezia Giulia.

Qualche rovescio potrebbe raggiungere le zone settentrionali di Toscana e Umbria, per poi estendersi entro sera anche al Lazio.

Le previsioni meteo nel weekend

Ma come sarà il meteo nel weekend?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 27 settembre

Nord : maltempo dalla Lombardia verso il Triveneto, ancora piogge su Liguria di Levante e zone circostanti;

: maltempo dalla Lombardia verso il Triveneto, ancora piogge su Liguria di Levante e zone circostanti; Centro : rovesci sulla Toscana settentrionale e orientale;

: rovesci sulla Toscana settentrionale e orientale; Sud: bel tempo prevalente e molto caldo.

Sabato 28 settembre

Nord : peggiora dal Triveneto verso l’Emilia Romagna;

: peggiora dal Triveneto verso l’Emilia Romagna; Centro : temporali a macchia di leopardo, sparsi;

: temporali a macchia di leopardo, sparsi; Sud: sole e molto caldo fino a 35°C, qualche piovasco sul Basso Tirreno.

Domenica 29 settembre

Nord : soleggiato, ma più fresco;

: soleggiato, ma più fresco; Centro : locali rovesci sulla fascia adriatica;

: locali rovesci sulla fascia adriatica; Sud: calo termico e qualche nuvola.