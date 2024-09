È morto Fabian Caballero, l'ex campione dell'Arsenal stava giocando a calcetto in Paraguay: aveva 46 anni

Addio a Fabian Caballero: l’ex campione dell’Arsenal è morto a soli 46 anni mentre giocava a futsal, in Italia conosciuto come calcetto. Secondo le prime indiscrezioni Caballero sarebbe stato colto da infarto proprio sul campo. Il calciatore si è accasciato di fronte ai suoi compagni di squadra.

È morto Fabian Caballero

La notizia è arrivata da alcune testate nazionali del Paraguay – Olè, fra queste – e confermata dall’Apf, la federazione paraguayana di calcio. A 46 anni è morto Fabian Caballero.

L’ex campione dell’Arsenal si trovava ad Asunción, in Paraguay, per giocare una partita di calcio a 5 insieme ad alcuni amici presso il Club General Genes del quartiere Villa Morra.

Improvvisamente Caballero si è accasciato di fronte ai suoi compagni, stroncato da un infarto. Per lui non c’è stato niente da fare. Non è dato sapere se il campione argentino-paraguaiano soffrisse di patologie cardiache.

La notizia ha subito fatto il giro del mondo e ha raggiunto le società sportive con le quali si era reso immortale: l’Arsenal e il Dundee, che sui social hanno prontamente espresso il loro cordoglio.

Afp, Arsenal e Dundee: i messaggi di cordoglio

Sui canali social, le associazioni sportive di cui Fabian Caballero ha fatto parte hanno espresso il loro dolore per la grave perdita, inviando il loro affetto alla famiglia del campione.

La Federazione Calcistica Paraguaiana ha espresso “profondo rammarico” e ha ricordato la “carriera eccezionale” di Caballero “sia nel calcio paraguaiano che all’estero”. La società dell’Arsenal si è detta “profondamente addolorata” per la scomparsa del campione. Infine, il Dundee ha scritto: “Fabián ha firmato per The Dee nel luglio 2000 ed è diventato il beniamino dei tifosi“.

Chi era Fabian Caballero

Fabian Caballero ha calciato la sfera per 19 anni. A vederci lungo fu l’Arsenal, che lo prese in prestito dal Cerro Porteño. Era il 1998, e Caballero si ritrovò in campo con personalità già entrate nella storia come Bergkamp e Vieira.

Nel 2000, dopo due anni brillanti con l’Arsenal, è passato al Dundee. Con il club scozzese ha segnato 27 gol e ha totalizzato 128 presenze. Secondo i tifosi e secondo le statistiche, gli anni con il Dundee sarebbero stati i migliori della sua carriera.

Dopo la morte di Totò Schillaci, un altro lutto segna il mondo del calcio.