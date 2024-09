Totò Schillaci morto a Palermo, aveva 59 anni: l'ex calciatore era ricoverato da giorni per un tumore

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Totò Schillaci, calciatore palermitano che ha indossato le maglie di Juventus, Inter e Nazionale, è morto a 59 anni dopo che, da giorni, era ricoverato in ospedale per un tumore.

Totò Schillaci è morto

L’eroe delle “notti magiche” di Italia 90 era ricoverato da alcuni giorni all’ospedale Civico di Palermo per l’aggravarsi di un tumore di cui era affetto da tempo.

La notizia del decesso è stata confermata nella mattinata di mercoledì 18 settembre dall’agenzia Agi.

Totò Schillaci, con la maglia della Nazionale assieme a Stefano Tacconi e Carlo Ancelotti.

Totò Schillaci, il tumore e il ricovero in ospedale

Le condizioni di Totò Schillaci si erano aggravate nelle ultime settimane, dopo i due interventi subiti a causa di un tumore al colon del quale l’ex calciatore soffriva da tempo.

Il 7 settembre scorso, l’ex centravanti palermitano era stato ricoverato nel reparto di pneumologia dell’ospedale Civico di Palermo, dopo che il suo quadro clinico si era aggravato a causa di una polmonite.

Chi era Totò Schillaci

Totò Schillaci era nato a Palermo il 1° dicembre del 1964. Si era sposato due volte, con Rita e Barbara. Lascia tre figli: Jessica, Mattia e Nicole.

La sua carriera da calciatore è iniziata nelle giovanili dell’AMAT Palermo. Nel 1982 è stato ingaggiato dal Messina, squadra in cui è rimasto fino al 1989, anno del suo trasferimento alla Juventus. A Torino è rimasto 3 anni: nel 1992 si è infatti trasferito all’Inter.

L’esperienza da calciatore professionista di Totò Schillaci è terminata in Giappone, dove ha indossato la maglia del Júbilo Iwata.

Il nome di Totò Schillaci, tra gli appassionati di calcio e non solo, sarà sempre ricordato per le sue prestazioni e i suoi gol ai Mondiali di Italia 90, competizione chiusa dalla nazionale italiana al terzo posto. Quell’anno, Schillaci si è classificato al secondo posto nella classifica del Pallone d’oro, alle spalle del tedesco Lothar Matthäus, vincitore con la Germania del mondiale in Italia.

Dopo il ritiro da calciatore, Totò Schillaci ha tentato l’avventura in politica, da consigliere comunale tra le fila di Forza Italia (eletto nel 2001, si è dimesso dopo 2 anni).

Nel 2004 ha partecipato a “L’Isola dei Famosi“. Schillaci ha anche recitato in diversi film e serie tv, come “Amore, bugie e calcetto”, “Squadra antimafia – Palermo oggi” e “Benvenuti a tavola – Nord vs Sud”. Nel 2023, con la moglie Barbara, ha preso parte alla decima edizione del reality show “Pechino Express“.