Ladispoli, donna aggredita a martellate mentre dormiva: è grave, arrestato il marito 72enne

Una donna è stata aggredita a Ladispoli, in provincia di Roma, dal marito 72enne. Questi l’ha colpita con un martello mentre dormiva: le sue condizioni sono gravi ma la donna non rischierebbe la vita, l’uomo è stato arrestato.

Donna aggredita dal marito a Ladispoli: la ricostruzione

Il raptus è scattato intorno alle 7:30 di sabato 28 settembre. L’uomo, un italiano di 72 anni, avrebbe colpito la sua compagna alla testa, mentre dormiva, con un oggetto contundente che poi si è appurato fosse un martello.

La donna è stata soccorsa e portata in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.

Fonte foto: Tuttocittà L’aggressione ha avuto luogo a Ladispoli, sul litorale laziale

Cinquantenne presa a martellate: come sta, le sue condizioni

Secondo le prime ricostruzioni, la coppia avrebbe litigato durante la notte e nella mattinata seguente, mentre la donna riposava, l’uomo l’ha colpita più volte al cranio. Il movente non è ancora chiaro ma sembra che appunto il 72enne non avesse digerito la discussione e si fosse per questo accanito con violenza sulla donna.

La vittima dell’aggressione è una donna di 50 anni, di cittadinanza cubana. Sfuggita alla violenza, sarebbe scesa in strada, chiedendo aiuto, e le sue urla avrebbero allarmato i vicini di casa. Sono stati loro a chiamare i soccorsi.

Arrivati, si sono occupati della donna e l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale San Camillo. La 50enne presentava diverse ferite lacerocontuse al cranio ed escoriazioni sulle braccia. In casa in quegli istanti di paura c’era anche il figlio ventenne.

Aggressore arrestato: avrebbe già confessato

La violenza domestica è avvenuta in una palazzina di due piani dove vive la coppia, a due passi dalla stazione, in via Sorrento a Ladispoli, vicino Roma.

Sul posto si sono recati gli agenti del commissariato di via Vilnius e un’ambulanza del 118. Le indagini sono coordinate dal commissario capo di Ladispoli, Fabio De Angelis, presenti anche il reparto della Scientifica e il pm di Civitavecchia, Roberto Savelli.

L’aggressore è stato prima sentito dagli inquirenti in commissariato e poi sottoposto a misura cautelare dopo aver confessato. Arrestato, è accusato di tentato omicidio ed è stato portato presso il carcere di Civitavecchia.