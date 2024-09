Maddie, Christian Brückner avrebbe confessato il rapimento al compagno di cella: "Pensava fossi un pedofilo"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dopo 17 anni potrebbe essere arrivata la svolta nel caso della scomparsa di Maddie McCann, la bimba inglese svanita nel nulla nel 2007 in Portogallo all’età di tre anni. Christian Brückner, il principale sospettato nel caso, avrebbe confessato il rapimento al compagno di cella, Laurentiu Codin.

Caso Maddie, Christian Brückner avrebbe confessato il rapimento

La rivelazione è arrivata nel corso di una udienza in tribunale a Braunschweig, nella Bassa Sassonia, dove Christian Brückner è detenuto per aver violentato una pensionata americana a Praia de Luz, la stessa località dove si trovava Maddie McCann con la famiglia.

Secondo quanto riportano i media britannici, l’ex compagno di cella del 47enne tedesco, Laurentiu Codin, avrebbe fornito ai giudici nuovi elementi sul caso irrisolto della scomparsa della bimba inglese.

Fonte foto: ANSA Kate e Gerry McCann, i genitori della piccola Maddie

Secondo Codin, durante il periodo trascorso insieme in carcere Brückner gli avrebbe raccontato di aver rapito una bambina da un appartamento in Portogallo.

Il racconto del compagno di cella

Stando al racconto del compagno di cella, Christian Brückner gli avrebbe detto di aver rapito una minore durante un furto con scasso commesso mentre viveva in Algarve, la regione portoghese dove la piccola Maddie si trovava con i propri genitori prima di svanire nel nulla.

Codin avrebbe parlato anche di alcuni dettagli che gli avrebbe riferito il 47enne. L’uomo avrebbe detto di aver visto una finestra aperta e di essere entrato alla ricerca di soldi.

Non trovandoli, avrebbe poi visto una bambina e l’avrebbe presa. Brückner l’avrebbe portata via in auto e sarebbe riuscito a dileguarsi prima dell’arrivo della polizia.

“Mi diceva tutte queste cose perché credeva fossi anche io un pedofilo“, ha spiegato l’ex compagno di cella.

Inoltre l’uomo avrebbe chiesto a Codin se il dna di un bambino può essere trovato come prova.

Christian Brückner sotto processo in Germania

Fermato a Milano nel 2020, Christian Brückner è considerato il principale sospettato per la scomparsa della piccola Maddie McCann.

Il corpo della bimba inglese non è mai stato ritrovato, ma nel 2020 le autorità tedesche avevano detto che c’erano elementi sufficienti per crederla morta.

Il 47enne tedesco è attualmente detenuto in carcere e sotto processo per diversi crimini che avrebbe commesso in Algarve, in Portogallo, tra il 2000 e il 2017.

È accusato di aver violentato un’anziana donna e una adolescente a Praia da Luz e del presunto stupro di un’altra donna a Praia da Rocha.