Scuolabus in un fossato ad Avane vicino Empoli, un ferito e paura per i bambini a bordo: come stanno

Dopo essersi ribaltato, uno scuolabus è precipitato in un fossato nei pressi di Avane, una frazione di Empoli. A bordo del mezzo, che è uscito di strada per cause ancora da accertare, viaggiavano diversi bambini frequentanti la scuola dell’infanzia della vicina Pagnana. L’incidente ha causato un ferito: si tratta dell’accompagnatore che era sul bus per badare ai piccoli.

Scuolabus finisce in un fossato ad Avane (Empoli): la dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, lo scuolabus stava percorrendo una strada di campagna ad Avane, nei pressi di Empoli, prima di ribaltarsi.

Il mezzo sarebbe uscito di strada in via Motta, mentre l’autista stava cercando di far passare un’auto che proveniva dalla direzione opposta.

L’incidente è avvenuto ad Avane, una frazione di Empoli

Durante questa manovra, l’autista avrebbe perso il controllo del mezzo, che è uscito di strada e si è ribaltato su un fianco all’interno di un fossato.

Sul mezzo viaggiavano, insieme all’autista e a un accompagnatore di 67 anni, sei bambini dell’asilo, che stavano tornando a casa e provenivano dalla scuola dell’infanzia di Pagnana.

Un ferito, come stanno i bambini?

I piccoli coinvolti nell’incidente dello scuolabus, comunque, sono tutti in ottime condizioni. Stando agli ultimi aggiornamenti, infatti, tutti e sei i bambini sono stati immediatamente sottoposti ad accertamenti medici grazie alle ambulanze giunte tempestivamente sul luogo dell’incidente.

Successivamente, sono stati portati in Pronto Soccorso per ulteriori accertamenti. Per fortuna, però, nessuno di loro ha riportato ferite e le condizioni dei piccoli sono state giudicate buone.

Tuttavia, l’accompagnatore 67enne che si trovava con loro sul mezzo precipitato nel fossato è rimasto ferito. L’uomo è attualmente in cura presso il Pronto Soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli.

La situazione della viabilità

Sul luogo dell’incidente, insieme alle Forze dell’Ordine e ai sanitari, si sono recati anche il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, e l’assessore Maria Grazia Pasqualetti.

Il Comune ha assicurato che, nella giornata del 27 settembre, il servizio scuolabus riprenderà regolarmente, e verrà svolto utilizzando un mezzo sostitutivo.

Per quanto riguarda la viabilità, nonostante l’interruzione della strada a causa dell’incidente, le condizioni della circolazione stradale sono ora in via di miglioramento.