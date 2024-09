Scontro sui sondaggi negli Usa: troppo vantaggio per Harris, Trump pubblica foto fake dell'avversaria

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Scontro sui sondaggi. Negli Usa alcuni risultati molto favorevoli alla democratica Kamala Harris hanno causato un dissidio tra sondaggisti. Trump ha intanto pubblicato una foto fake dell’avversaria insieme insieme al rapper Puff Daddy, accusato da diverse donne di violenza sessuale e arrestato.

Scontro tra sondaggisti negli Usa: dati troppo favorevoli a Harris

Gli ultimi sondaggi per le elezioni negli Usa stanno causando polemiche negli Stati Uniti per la differenza significativa tra i risultati rilevati dai diversi sondaggisti, in particolare tra Ipsos e Ssrs.

Il primo, commissionato dall’agenzia di stampa Reuters, ha dato infatti alla candidata democratica Kamala Harris un vantaggio di 7 punti percentuali su Donald Trump, con un aumento del 2% in due settimane.

Fonte foto: ANSA Il candidato repubblicano Donald Trump

Il secondo invece, realizzato per la rete americana Cnn, considerata vicina ai democratici, ha dato i due candidati in sostanziale pareggio a livello nazionale. Una differenza significativa ben oltre il margine di errore.

La situazione negli Usa a un mese dalle elezioni

Il dato nazionale ha però poco valore in un sistema che prevede l’elezione di un collegio elettorale come quello americano. Contano invece i singoli Stati e a questa tornata, come fu nel 2016, sarà con ogni probabilità la Pennsylvania a decidere la corsa alla Casa Bianca.

Da dopo la sconfitta nel dibattito televisivo, però, Donald Trump sta perdendo progressivamente terreno anche in questo Stato. Degli ultimi 10 sondaggi realizzati, tra il 12 e il 28 settembre, solo uno dà il candidato repubblicano in vantaggio e soltanto dell’1%.

Altri 5 invece registrano un vantaggio di Kamala Harris, variabile tra l’1% e il 6%. Quest’ultimo risultato, il più preoccupante per Trump, è anche il più recente. Tutte le altre rilevazioni segnalano invece una sostanziale parità, a dimostrazione di quanto i 19 voti elettorali della Pennsylvania siano in bilico.

Trump e la foto fake di Kamala Harris

Donald Trump continua intanto nei suoi tentativi di recuperare dal dibattito perso contro Kamala Harris, ma di recente è incappato in una fake news che ha condiviso sul suo social Truth.

L’ex presidente ha infatti pubblicato una foto della candidata democratica e della figlia a una festa in compagnia del rapper Sean Combs, conosciuto come Puff Daddy e accusato da diverse donne di violenza sessuale.

Si trattava però di un fotomontaggio. L’uomo con cui Harris e la figlia erano raffigurate in quella foto era l’allora compagno della vicepresidente Montel Williams.