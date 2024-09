Trump incontra Zelensky e lo gela con la frase su Putin: cosa farà per l'Ucraina in caso di elezione

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Incontro tra Trump e Zelensky. L’ex presidente degli Usa ha incontrato il leader dell’Ucraina, ma ha rinnovato la sua vicinanza a Putin alla fine del meeting: cosa potrà fare l’Ucraina in caso di vittoria del Tycoon.

Incontro Trump-Zelensky: lo scambio di battute

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha incontrato il candidato repubblicano alla Casa Bianca Donald Trump in occasione del suo viaggio a New York per prendere parte all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

L’incontro è avvenuto alla Trump Tower, il grattacielo di proprietà dell’ex presidente americano nel centro di Manhattan. Al termine del meeting, Trump ha però rinnovato la sua vicinanza al presidente russo Vladimir Putin.

Prima di incontrare Trump, Zelensky aveva visto Kamala Harris

“Abbiamo un ottimo rapporto”, dice Trump di Zelensky. “Ma ho un ottimo rapporto anche con il presidente Putin” continua. “Spero che noi due avremo rapporti migliori in futuro” ha ribattuto il presidente ucraino.

Il caso del messaggio pubblicato sui social

L’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky non era ufficialmente programmato ed è rimasto incerto per diversi giorni. Alcuni retroscena hanno parlato anche di un rifiuto da parte del candidato repubblicano a una richiesta del presidente ucraino.

Trump ha poi pubblicato un messaggio privato di Zelensky, in cui il presidente ucraino chiedeva un incontro. “Tutti i leader mi vogliono incontrare, avranno visto i sondaggi” ha commentato il candidato repubblicano.

Solo pochi giorni prima Trump aveva attaccato frontalmente Zelensky: “È il miglior piazzista sulla faccia della Terra: ogni volta che viene nel nostro Paese, se ne va con 60 miliardi” aveva dichiarato.

Zelensky incontra anche Harris

Prima di incontrare Trump, Zelensky aveva già parlato con la candidata democratica alla presidenza, Kamala Harris, che lo aveva accolto in veste di vicepresidente degli Stati Uniti.

Il supporto militare degli Stati Uniti è fondamentale per la resistenza ucraina all’invasione russa. Harris è l’unica candidata che ha promesso di garantire forniture di armi e munizioni a Kiev.

In caso di vittoria di Trump, è realistico ipotizzare che questo supporto verrebbe meno, o quantomeno sarebbe drasticamente ridotto. L’Ucraina sarebbe quindi costretta a cedere parte del suo territorio in un accordo.

In alternativa potrebbe continuare a combattere perdendo terreno, come avvenuto alla fine del 2023, quando gli aiuti militari americani furono bloccati dal Congresso Usa per diversi mesi.