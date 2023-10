Tir sfonda guardrail e viene centrato da un'auto nella corsia opposta sulla Nola-Villa Literno vicino Acerra

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un grave incidente sulla 7bis Terra di Lavoro ha causato deviazioni e rallentamenti significativi al traffico. A provocare il sinistro nella mattina di lunedì 16 ottobre un tir, che ha sfondato il guardrail invadendo la corsia opposta, coinvolgendo una vettura che marciava in direzione di Nola. Le autorità, tra cui le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, sono al lavoro per ripristinare la circolazione, mentre gli automobilisti sono invitati a cercare percorsi alternativi. L'incidente

La circolazione sulla 7bis Terra di Lavoro, nota anche come Nola-Villa Literno, è stata paralizzata dal grave incidente che si è verificato nelle vicinanze di Acerra, in provincia di Napoli.

Il tutto è accaduto quando un camion è andato a impattare violentemente contro la barriera spartitraffico, finendo inesorabilmente nella corsia opposta. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche un’autovettura che si dirigeva in direzione di Nola.

L'incidente è avvenuto sulla 7 Bis nota anche come Nola-Villa Literno, all'altezza di Acerra (Napoli)

La dinamica del sinistro è ancora da chiarire, così come non si hanno notizie esaustive in merito al possibile ferimento delle persone coinvolte. Una delle ipotesi è che l’autista del tir potrebbe aver subito un malore, motivo per il quale avrebbe perso il controllo del mezzo. In alternativa, il conducente potrebbe aver effettuato la manovra azzardata per evitare l’impatto con un altro mezzo.

Sul posto dell’incidente sono giunte squadre Anas e forze dell’ordine per gestire la viabilità e ripristinare la circolazione nel minor tempo possibile.

Gli operatori al lavoro sul posto stanno cercando di liberare la carreggiata e rimuovere i veicoli coinvolti nell’incidente. Le autorità stanno collaborando per cercare di capire le cause dell’incidente e stabilire se vi siano state eventuali negligenze o comportamenti imprudenti da parte dei conducenti coinvolti.

Nel frattempo, il traffico è rallentato in entrambe le direzioni, causando ulteriori inconvenienti per chiunque si trovi a percorrere la 7bis Terra di Lavoro.

In seguito all’incidente, infatti, la carreggiata è stata inevitabilmente soggetta a restringimenti. La situazione ha causato per tutta la prima parte della giornata notevoli disagi agli automobilisti, che sono costretti a fare i conti con code chilometriche e ritardi significativi.

È stato consigliato agli automobilisti di programmare percorsi alternativi o di attendere pazientemente il ripristino della normale circolazione.

I veicoli provenienti da Villa Literno sono stati deviati in direzione di Nola, con uscita obbligatoria presso lo svincolo dell’autostrada A1 “Milano-Napoli” oppure con uscita consigliata presso lo svincolo precedente di Caivano–Zona Industriale.