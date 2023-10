Muore in un incidente stradale ai castelli romani Alessandra Tortomasi, insegnante di Paternò: aveva 41 anni

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Ancora una vittima sulle strade italiane. Questa volta a perdere la vita è stata una donna di 41 anni, morta in ospedale dopo un tragico incidente avvenuto vicino Roma, nella zona dei castelli romani. Alessandra Tortomasi era un’insegnante originaria di Paternò, in provincia di Catania. Stando a quanto si apprende, la vittima avrebbe perso il controllo dell’auto su cui viaggiava. Immediato l’intervento dei soccorsi che l’hanno trasportata in ospedale dove però sarebbe morta poco dopo.

L’incidente a Lanuvio, nella zona dei castelli romani

Erano circa le 12:30 di sabato 14 ottobre quando si è consumato l’incidente a Lanuvio, nella zona dei castelli romani.

Stando alle prime informazioni, Alessandra Tortomasi avrebbe perso il controllo della sua auto (una Fiat 500) mentre si trovava in via Astura, all’altezza dell’incrocio con via di Ventotene.

Fonte foto: Tuttocittà.it Lanuvio, la zona vicino i castelli romani dove è avvenuto l’incidente dell’insegnante 41enne

A quel punto, come riporta ‘La Repubblica‘, l’auto si sarebbe ribaltata finendo contro il muro di cinta di un edificio. La donna, quindi, sarebbe sbalzata fuori dall’abitacolo.

Portata in elisoccorso in ospedale: muore subito dopo

All’arrivo dei soccorsi del 118, le condizioni della donna sono subito apparse molto gravi. La 41enne, infatti, è stata subito trasportata in elisoccorso all’ospedale ‘San Camillo’.

È lì, però, che la donna sarebbe morta poco dopo a causa delle ferite riportate dopo lo schianto avvenuto nella tarda mattinata.

Sul posto anche i carabinieri di Ariccia e la polizia di locale di Lanuvio per gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Al momento, infatti, non ci sono molte informazioni utili a chiarire la causa del sinistro. Sempre ‘La Repubblica‘ scrive che un’ipotesi potrebbe essere quella di un sorpasso azzardato che, quindi, avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo alla donna.

L’insegnante di Paternò trasferita per lavoro

Come anticipato, la vittima era la 41enne Alessandra Tortomasi. La donna era un’insegnante originaria di Paternò (in provincia di Catania) e si sarebbe trasferita nella zona dei castelli romani per lavoro.

Qualche ora prima, nella serata del 13 ottobre, un altro incidente mortale si è verificato a Madruzzo (in provincia di trento), dove un uomo ha perso la vita schiantandosi contro una torretta in pietra dopo aver perso il controllo dell’auto.

La notte precedente, invece, un 19enne è morto in un incidente a Pietra Ligure (in provincia di Savona) dopo che l’auto su cui viaggiava con altre persone si è ribaltata.