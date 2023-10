Incidente mortale a Pietra Ligure, l'auto si ribalta in strada nella notte: 19enne ferito muore in ospedale

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Ennesima giovane vittima sulle strade italiane. Questa volta a perdere la vita è stato un ragazzo di appena 19 anni coinvolto in un terribile incidente avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 ottobre a Pietra Ligure, in provincia di Savona. L’auto su cui la vittima viaggiava insieme ad altre due persone si è ribaltata. Per il 19enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: dopo essere stato soccorso, infatti, è stato portato in gravi condizioni in ospedale dove è morto poco dopo l’incidente.

L’auto si ribalta, 19enne colpito al petto

Erano circa le 2 di notte di sabato 14 ottobre quando si è verificato l’incidente su cui, al momento, ci sono poche informazioni.

Stando a quanto riportato da alcuni giornali locali, infatti, sembra che l’auto su cui viaggiava la giovane vittima si sia ribaltata mentre percorreva via Don Giovanni Bado, a ridosso della costa.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona di Pietra Ligure, in provincia di Savona, dove è avvenuto l’incidente

Allo stato attuale, inoltre, pare che si sia trattato di un incidente autonomo visto che non sembrano coinvolti altri mezzi.

Muore in ospedale poche ore dopo

Secondo quanto riportato da ‘Primo canale‘, a bordo della vettura ci sarebbero state almeno tre persone: tutte giovanissime.

Ma a riportare le ferite più gravi dopo l’incidente è stato proprio il 19enne che sarebbe stato colpito al petto. Sul posto del sinistro sono subito intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Le condizioni del ragazzo di 19 anni sarebbero subito risultate critiche. Il giovane, infatti, sarebbe stato intubato e trasportato all’ospedale ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure insieme a un altro passeggero dell’auto che però non ha riportato ferite così gravi.

È lì, in ospedale, che il 19enne è morto a distanza di qualche ora dall’incidente di cui, al momento, non si conosce ancora l’esatta dinamica.

Le indagini per chiarire la dinamica dei fatti

Come accennato, le cause dell’incidente in cui ha perso la vita un ragazzo di appena 19 anni non sono ancora chiare.

Non risultando coinvolti altri mezzi, l’ipotesi è che si sia trattato di un sinistro autonomo. Resta da appurare, ad ogni modo, il motivo per cui si è ribaltata la macchina.

Un paio di giorni prima, un’altra giovane vittima: un ragazzo di 23 anni è morto schiantandosi in moto con il guardrail in cemento che segnava i confini di una rotatoria in costruzione. L’incidente è avvenuto a Treviglio, in provincia di Bergamo.