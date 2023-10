Perde il controllo dell'auto e si schianta contro una torretta in pietra a Madruzzo: muore tra le lamiere

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Perde il controllo dell’auto in curva e si schianta contro una torretta in pietra. È la dinamica del tragico incidente avvenuto nella serata di venerdì 13 ottobre a Madruzzo, in provincia di Trento. Un uomo di 43 anni è morto a causa del sinistro sulla strada provinciale che stava percorrendo. Nello schianto, l’auto si è accartocciata intrappolando l’uomo tra le lamiere da cui è stato estratto quando ormai era senza vita. Inutili, infatti, i soccorsi giunti sul posto.

L’incidente sulla strada provinciale

Erano circa le 20:30 di venerdì 14 ottobre quando si è verificato l’incidente mortale che è costato la vita a Stefano Migliorati, 43enne originario di Cortona (in provincia di Arezzo) che lavorava in Trentino come stagionale.

Stando a quanto riportato dal quotidiano ‘Il Dolomiti‘, la vittima stava percorrendo la strada provinciale 251 quando ha perso il controllo dell’auto, all’altezza di una curva.

A quel punto, l’auto si sarebbe schiantata contro una torretta in pietra accartocciandosi su se stessa e non lasciando scampo al 43enne.

Forse un malore o distrazione alla guida

Sempre ‘Il Dolomiti‘, fornisce ulteriori informazioni sul sinistro. Il giornale, infatti, scrive che Stefano Migliorati stava guidando procedendo da Calavino verso Sarche.

Non è chiaro quale sia stata la causa dell’incidente. Nessun altro veicolo è stato coinvolto e pare che non siano stati ritrovati segni di frenata sull’asfalto.

Non si esclude, quindi, che l’uomo possa essere stato colpito da un malore improvviso oppure da stanchezza perdendo il controllo del veicolo e schiantandosi contro la torretta in pietra sul lato della carreggiata.

L’impatto avrebbe distrutto la parte anteriore dell’auto del 43enne. Sarebbe stato un altro automobilista a lanciare l’allarme, segnalando l’incidente.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi che però non hanno potuto che constatare la morte dell’uomo.

I soccorritori, tra cui anche i vigili del fuoco, hanno dovuto estrarre la vittima dalle lamiere dell’auto in cui era intrappolata. A raggiungere il luogo dell’impatto, anche i carabinieri che adesso cercano di ricostruire la dinamica del terribile incidente.

