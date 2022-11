Terremoto nelle Marche, oltre 70 scosse di assestamento: allerta alta per un nuovo sisma nella zona

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Le scosse al largo delle Marche non hanno accennato a fermarsi durante tutta la notte. La sequenza sismica è attentamente monitorata dall’Ingv, l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. C’è infatti la possibilità che possano avvenire terremoti forti come quelli che hanno svegliato la regione nella mattinata di ieri, 9 novembre, e che se sono stati avvertiti fino a Roma, Firenze e Bologna. Se avverranno sulla terraferma potrebbero causare danni.

La previsione di Carlo Doglioni, presidente dell’Ingv: cosa avverrà adesso

Dopo il sisma di magnitudo 5,7 avvenuto alle 7:07 e il secondo di 5,2 avvenuto alle 7:08, ci sono state oltre 70 scosse di assestamento. Hanno seguito un “decadimento graduale”, cioè la loro intensità è stata decrescente.

Secondo quanto dichiarato da Carlo Doglioni, presidente dell’Ingv, “non è mai possibile” escludere riattivazioni di piani di faglia. Lo ha raccontato all’Ansa.

“Le nostro capacità previsionali sono su base statistica”, ha spiegato, “modelli secondo i quali si ha un decadimento graduale con una serie di scosse che seguono quella principale”.

Allerta alta: il meccanismo è lo stesso del terremoto avvenuto in Emilia

Della stessa opinione Claudio Chiarabba, diretto del dipartimento Terremoti dell’Istituto. Che a Repubblica ha raccontato che la sua squadra non è rilassata in queste ore.

Fonte foto: Ingv

I terremoti in mare, ha spiegato, “sono più difficili da analizzare” per l’assenza di strumenti. Ora l’energia liberata dalle scosse di ieri potrebbe attivare le faglie vicine.

In Emilia Romagna nel 2012 ci fu una prima scossa il 20 maggio, seguita da un terremoto forte ben 9 giorni dopo. Anche in quel caso ci fu alla base un meccanismo sismico di tipo compressivo.

“La placca Adriatica spinge a Ovest, si incunea sotto l’Appennino, poi riemerge verso il Tirreno”, ha spiegato a Repubblica. Che è il motivo per cui il terremoto è stato avvertito anche a grandi distanze.

Temperatura e pressione in profondità fanno in modo che la roccia sia duttile, e che in superficie si formino tante faglie segmentate, una accanto all’altra.

Perché è un bene che il terremoto nelle Marche sia avvenuto in mare

La loro disposizione in mare è difficile da determinare, e per questo “facciamo molta attenzione a dove avvengono le scosse in queste ore”.

Claudio Chiarabba ha dichiarato che è ancora presto per escludere che altre faglie si attivino. I terremoti in mare, che spesso possono causare un’allerta tsunami, per i sismologi sono “una grossa complicazione”.

Tuttavia per chi vive in quelle zone sono una “salvezza”. Si pensa che un terremoto nelle Marche possa superare il grado di magnitudo 6.

Trivelle per il gas e terremoto nelle Marche: c’è una correlazione?

Ha poi sottolineato che nella Val d’Agri, dove sono presenti le trivelle di gas, avvengono piccolissimi sismi causati dalle attività umane.

Tuttavia “sono scosse minime”, che avvengono in prossimità dei pozzi e in superficie. Nelle Marche “abbiamo a che fare con meccanismi tettonici di portata più ampia“.

“Ben vengano approfondimenti“, ha concluso, “ma escluderei un legame”. Altri esperti hanno già escluso una correlazione tra terremoti e trivelle, come spiegato qua.