Forte terremoto nelle Marche: scossa di magnitudo 5.7 al largo di Pesaro, avvertita da Verona fino a Roma

Simone Cadoni

GIORNALISTA

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.