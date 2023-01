Termini Imerese, bimba di 4 anni muore travolta da un'auto: sindaca annuncia il lutto cittadino

A Termini Imerese, nel Palermitano, una bambina di 4 anni, P.R., è morta dopo essere stata travolta da un’auto in contrada Chiarera.

La corsa in ospedale e il decesso

Secondo quanto ricostruito, la bimba è stata investita mentre usciva da un cancello. I familiari l’hanno immediatamente portata all’ospedale Cimino dove, però, non c’è stato nulla da fare se non constatare la morte della piccina.

La disperazione dei familiari della piccola vittima

Sulla tragedia stanno indagando i carabinieri. Come riferiscono le testate locali siciliane, non sono mancati momenti di tensione al pronto soccorso, dove ci sono state scene di disperazione da parte dei parenti della piccola.

La sindaca di Termini Imerese annulla i concerti in piazza

La sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova, tramite un post pubblicato su Facebook ha fatto sapere di avere annullato le iniziative musicali in programma per la serata del 6 gennaio; iniziative che erano previste in piazza Duomo.

Il primo cittadino ha inoltre riferito che il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino. “La morte della piccola ha fortemente scosso tutta Termini Imerese. Abbracciamo, con amore, la famiglia”, ha scritto Terranova.

“Gli eventi di intrattenimento musicale previsti, per questa sera, in Piazza Duomo, sono annullati”, ha aggiunto.

“Prosegue l’accoglienza dei tantissimi pellegrini già presenti, nella nostra città, per la rappresentazione del Presepe Vivente. Il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino”, ha concluso la sindaca.

Dramma anche a Reggio Calabria

Poche ore prima, nella tarda serata di giovedì 5 gennaio, si è consumato un altro dramma che ha coinvolto un mezzo e una piccola. Una bambina di 10 anni è morta nella provincia di Reggio Calabria dopo essere stata investita da una vettura sull’A2, all’altezza dello svincolo di Bagnara.