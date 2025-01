Maxi tamponamento sull'autostrada A14 nella galleria Croce vicino a San Benedetto: 7 mezzi coinvolti

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Maxi tamponamento sulla carreggiata nord dell’autostrada A14. Coinvolti nell’incidente sette veicoli che si sono urtati all’interno della galleria Croce a sud di San Benedetto. Nessuna vittima, solamente tre persone ferite di cui nessuna in modo grave. La catena di incidenti ha causato inevitabili ripercussioni sulla viabilità della zona. Si sono creati rallentamenti e lunghe code.

Tamponamento sull’A14 nella galleria Croce: sette mezzi coinvolti

Il tamponamento si è verificato intorno alle 15:15 di domenica 5 gennaio. Sul tratto di autostrada interessato si è formata una coda di circa 6 chilometri.

La polizia autostradale ha consigliato ai viaggiatori di optare per l’uscita al casello di Val Vibrata con successivo rientro in autostrada al casello di Grottammare.

Traffico in tilt

Il traffico, subito dopo l’incidente, è defluito molto lentamente sulla corsia di destra, quella cioè in cui non si è verificato il tamponamento. Poi però è stato chiuso anche quel tratto di carreggiata per permettere la rimozione dei mezzi, incolonnati sul lato del sorpasso.

Conclusa la messa in sicurezza della carreggiata, intorno alle 16,30, la strada è stata riaperta.

Nell’ora e mezza in cui è si sono svolte le operazioni di rimozione dei mezzi sulla autostrada A14, la viabilità è andata in crisi anche sulla statale Adriatica. Inoltre ci sono stati anche incolonnamenti nell’attraversamento dei centri abitati di Porto d’Ascoli e San Benedetto.

I soccorsi e i feriti

Sul luogo dell’incidente si sono precipitati i soccorsi sanitari, la polizia stradale di Porto San Giorgio e il personale della Direzione settimo tronco di Autostrade per l’Italia.

Tre i feriti, nessuno in modo grave. Tra questi una madre e una figlia di 72 e 41 anni. Le due donne, provenienti da Roma e dirette verso nord, sono state medicate e poi dimesse dopo gli accertamenti clinici.

Inizialmente, temendo una situazione grave, era stata allertata l’eliambulanza.

Il mezzo, decollato dalla base di Torrette, era stato fatto atterrare nel campo sportivo di Grottammare; quando si è capito che non c’erano persone con ferite importanti, il velivolo ha fatto rientro nella base da cui era partito.