Autostrada A14 chiusa per maltempo in Emilia-Romagna e Marche, stop ai caselli di Cesena e Loreto

Forti disagi per gli automobilisti italiani a causa del maltempo, chiusa al traffico parte dell’autostrada A14: è stato difatti interdetto il passaggio, per colpa degli allagamenti, al casello di Cesena Sud, in direzione Bologna, e l’intera tratta tra Ancona Nord e Loreto.

Le forti piogge che da ieri stanno colpendo la Puglia e la Romagna continuano a causare disagi, tanto che già nella notte Autostrade per l’Italia si è trovata costretta a chiudere alcune tratte della A14 Bologna-Taranto.

“Nella serata di ieri, sulla A14 Bologna-Taranto, è stata precauzionalmente chiusa l’entrata di Cesena in direzione Bologna, a causa delle forti piogge” ha spiegato l’azienda con un comunicato sul proprio sito.

Fonte foto: Tuttocittà.it Cesena, dove una tratta dell’autostrada A14 è stata chiusa a causa del maltempo

“Chi deve entrare in A14 in direzione Bologna può utilizzare la stazione di Cesena nord” continua poi la nota, che è stata però seguita dalle comunicazioni per nuove chiusure che interessano la tratta.

I disagi per il maltempo

Nella mattinata di oggi – mercoledì 18 settembre – dalle “9:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Ancona nord e Loreto in direzione Pescara, a causa degli allagamenti provocati delle forti piogge che dalla giornata di ieri stanno interessando la zona”.

“Per la stessa causa – chiarisce il comnicato – è temporaneamente chiusa anche l’uscita di Loreto per le provenienze da Ancona. Attualmente, nel tratto interessato si registra 1 km di coda nel tratto compreso tra Ancona sud e Loreto in direzione Pescara”.

Una situazione che è perdurata fino a metà mattinata, quando è stato riaperto il tratto compreso tra Ancona nord e Loreto in direzione Pescara. Resta però chiusa “l’uscita di Loreto per le provenienze da Pescara”, con oltre 2 km di coda ancora presenti.

I comunicati di Autostrade per l’Italia

Autostrade per l’Italia ha comunque chiarito che “il personale della Direzione del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia continua a presidiare l’area interessata”.

Chi proviene da Pescara con direzione Loreto, dovrà uscire alla stazione di Civitanova Marche, mentre chi viaggia nella direzione opposta deve uscire ad Ancona nord e può rientrare in A14 a Loreto, dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

La società comunica inoltre che dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 settembre sarà chiusa la stazione di Modugno (Bari), in entrata e in uscita. Dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 settembre sarà invece chiuso, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto e da Modugno, il ramo di allacciamento sulla SS16 Tangenziale di Bari, verso Foggia.