Marito e moglie morti nell'incidente ad Ancona travolti dall'auto, chi erano Lucia Manfredi e Diego Duca

La morte di Lucia Manfredi e suo marito Diego Duca ha sconvolto Fabriano, la loro città di origine. La coppia è morta a seguito di un incidente stradale ad Ancona, nel quartiere Torrette, quando la loro auto è stata travolta da un veicolo di grossa cilindrata che li ha spinti fino a una colonnina di metano. Le indagini sulle dinamiche della tragedia sono ancora in corso.

Chi erano Lucia Manfredi e Diego Duca

Medico lei, autista del 118 lui, una vita trascorsa in una missione verso il prossimo spazzata via la mattina del 4 gennaio. Lucia Manfredi, 40 anni, lavorava come dottoressa presso la Clinica Medica dell’Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche.

Diego Duca, 46 anni, lavorava a Perugia come autista del 118. La coppia era sposata da 11 anni e aveva un figlio di 10.

Fonte foto: ANSA Vigili del fuoco sul luogo dell’incidente in cui hanno perso la vita Lucia Manfredi e suo marito Diego Duca. La tragedia si è consumata ad Ancona, nel quartiere Torrette

Corriere della Sera ha raccolto le parole piene di dolore di Gianluca Moroncini, primario del nosocomio presso il quale lavorava Lucia Manfredi. Moroncini la ricorda come dotata di “una professionalità elevatissima” e aggiunge che la donna “seguiva in particolare le malattie del sistema immunitario e i pazienti affetti da lupus“.

Grazie all’impegno di Lucia, conclude Moroncini, l’azienda aveva “ottenuto risultati di eccellenza”. Ancora, la donna era “una persona eccezionale” anche dal punto di vista umano.

L’incidente ad Ancona

La mattina del 4 dicembre la coppia è uscita di casa presto perché Lucia Manfredi era attesa al lavoro per le 8. Alle 7:45 un suv Bmw X3 di colore nero stava percorrendo via Esino, una strada in discesa, quando per motivi ancora da accertare il conducente ha perso il controllo del mezzo e ha impattato contro la Panda a bordo della quale viaggiava la coppia.

La Panda, a sua volta, avrebbe impattato contro un’altra auto. Ad avere la peggio sono stati i coniugi di Fabriano: la loro utilitaria, per effetto carambola, si è scontrata contro una centralina di riduzione del gas metano. Lo schianto ha infranto le tubature della colonnina.

Sull’asfalto sono rimasti i corpi senza vita di Lucia Manfredi e Diego Duca, quest’ultimo identificato diverse ore dopo in quanto presumibilmente sprovvisto di documenti. A bordo del suv viaggiava un 61enne, di professione bidello, che in quel momento si stava recando al lavoro.

L’incidente ha portato a una temporanea interruzione della fornitura del gas che ha portato l’amministrazione locale ad invitare i cittadini a tenere chiuse le finestre e a chiudere la valvola all’interno delle proprie abitazioni.

Le indagini

Il pm Paolo Gubinelli ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e le indagini per ricostruire le dinamiche della tragedia sono ancora in corso. Secondo le prime ipotesi, il 61enne potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa del manto stradale ghiacciato lungo via Esino la quale, ripetiamo, è una strada in discesa.

La vettura di grossa cilindrata potrebbe aver slittato proprio nel momento in cui la Fiat Panda delle vittime arrivava da via Aso per immettersi in via Esino. Il conducente del Bmw, uscito illeso ma sotto choc dall’incidente, è risultato negativo all’alcoltest ma sono in corso ulteriori accertamenti di tipo tossicologico.

La Procura di Ancona ha disposto l’autopsia sui corpi delle vittime. Da una prima ricostruzione si ipotizza che Lucia Manfredi sia stata sbalzata fuori dall’abitacolo a causa del tremendo impatto, mentre suo marito potrebbe essere stato travolto sul marciapiede dopo essere uscito dall’auto per soccorrere la moglie. Si presume, altrimenti, che anche Diego Duca sia stato sbalzato fuori dopo lo schianto.