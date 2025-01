Incidente e fuga di gas ad Ancona, l'appello del Comune: "Chiudete le finestre e non uscite di casa"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Sono almeno due le persone morte nell’incidente avvenuto ad Ancona, in zona Torrette, dove un’autovettura si è schiantata contro una colonnina di gas, causando una mega-fuga di metano nella zona circostante. Le vittime sarebbero un uomo di circa 60 anni e una donna, entrambi non ancora identificati. Il Comune ha invitato i residenti a non uscire di casa e a tenere chiuse le finestre.

L’incidente e la fuga di gas ad Ancona: due morti

L’incidente si è verificato nella mattinata di sabato 4 dicembre, poco prima delle 8, con i residenti del quartiere Torrette che sono stati svegliati dal boato dello schianto.

In base a quanto riportato dal sito AnconaToday, l’impatto sarebbe avvenuto contro una colonnina di erogazione in via Esino.

Sul posto sono tuttora al lavoro quattro mezzi dei vigili del fuoco, la polizia locale e la polizia di Stato.

La dinamica

Secondo le primissime ricostruzioni, l’auto – una Bmw nera di grossa cilindrata – avrebbe perso il controllo, terminando la prima corsa contro altri veicoli.

Tra questi ci sarebbe stata anche una Panda, che a sua volta si è schiantata contro la colonnina di metano.

In base a quanto riportato dal sito di Repubblica, le vittime sarebbero due pedoni, un uomo di circa 60 anni e una donna, entrambi non ancora identificati.

L’allarme diffuso dal Comune

Nel frattempo, il Comune di Ancona ha diramato un’allerta tramite i propri canali social.

“Attenzione a Torrette! – recita il messaggio diffuso – A causa di un gravissimo incidente stradale e una significativa fuga di gas sono chiuse alcune strade. Il blocco stradale è su via Lambro e via Esino: in quell’area si raccomanda di NON USCIRE da casa e di chiudere le finestre. Sono al lavoro i Vigili del fuoco e la Polizia locale”.

L’ente ha inoltre informato che “è transitabile la strada per l’ospedale e verso la superstrada”.

Al momento è stata interrotta la fornitura di gas all’Ospedale regionale e alle abitazioni nell’area circostante.

Evacuati due condomini

Due condomini del quartiere di Torrette sono stati evacuati in via precauzionale.

All’interno delle palazzine, infatti, sarebbe stata rilevata un’alta concentrazione di gas. Lo riporta Il Resto del Carlino.