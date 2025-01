Donna accoltellata nel parcheggio del supermercato a Seriate vicino Bergamo: è grave, arrestato l’aggressore

Dramma a Seriate, comune in provincia di Bergamo. Una donna di 39 anni è stata accoltellata al culmine di una lite con un uomo, che secondo le prime informazioni sarebbe suo marito. L’aggressione è avvenuta nel parcheggio del supermercato Lidl in via Lombardia davanti a diversi testimoni. La 39enne è stata ricoverata in gravi condizioni, l’aggressore è stato arrestato.

Donna accoltellata nel parcheggio del supermercato

Come riporta il Corriere della Sera, la lite sarebbe degenerata in violenza fisica sotto gli occhi dei clienti del supermercato, molti dei quali sono accorsi per soccorrere la donna. Alcuni testimoni hanno trasportato la vittima all’interno del market, mentre altri hanno chiamato il 112.

La donna, che ha riportato ferite da taglio alla parte alta del corpo, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono gravi.

L’uomo, descritto inizialmente come agitato e pericoloso, ha continuato a brandire il coltello anche di fronte ai clienti che cercavano di fermarlo.

Alcuni avventori hanno lanciato sassi delle aiuole per immobilizzarlo, riuscendo a rallentarlo fino all’arrivo delle forze dell’ordine, che lo hanno arrestato.

La testimonianza di una cassiera

Una cassiera del supermercato ha raccontato momenti di puro terrore vissuti nella mattinata di lunedì 6 gennaio:

“È entrata una cliente urlando di chiamare la polizia perché un uomo stava aggredendo una donna. La scena era terribile, c’era sangue ovunque. I clienti hanno provato a fermarlo lanciandogli sassi, ma lui non si fermava. La donna urlava, riuscendo a dire che l’aggressore era suo marito.”

Anche l’aggressore è rimasto ferito durante il parapiglia ed è stato portato in ospedale per essere medicato.

L’omicidio Tunkara a Bergamo

I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’episodio.

Secondo le prime informazioni, la donna e l’uomo sarebbero entrambi stranieri e legati da una relazione sentimentale. Resta da chiarire se la lite sia scoppiata per ragioni personali o se vi siano altre motivazioni sottostanti.

Questo episodio segue un altro grave fatto di sangue avvenuto pochi giorni fa a Bergamo, dove Mamadi Tunkara, 36 anni, è stato accoltellato a morte da Sadate Djiram, 28 anni, in una lite nata per ragioni sentimentali.