Morto il tifoso del Napoli 13enne Daniele: malato di leucemia, era diventato la mascotte della squadra

È morto Daniele, 13enne tifoso del Napoli che per anni aveva lottato contro la leucemia. Il giovane, amato da squadra e tifosi, era diventato una figura simbolo per il club, che lo aveva accolto come una mascotte speciale. La notizia della scomparsa ha lasciato un profondo vuoto e un grande dolore nell’intero ambiente azzurro. L’allenatore Antonio Conte, sconvolto, non ha parlato con i giornalisti al termine della partita vinta contro la Fiorentina.

Chi era Daniele

Come riporta Repubblica, Daniele era un ragazzo pieno di coraggio e amore per il Napoli, nonostante la malattia lo avesse costretto a vivere una quotidianità segnata da cure e sacrifici.

Due anni fa, dopo un delicato intervento, aveva espresso il desiderio di incontrare la squadra durante il ritiro a Castel di Sangro.

Grazie al supporto della famiglia e del club, quel sogno si era realizzato, dando inizio a un legame profondo e autentico tra il giovane e il mondo azzurro.

Negli anni, la famiglia De Laurentiis si è dimostrata vicina a Daniele e ai suoi genitori, contattando specialisti in tutta Europa per garantire al ragazzo le migliori cure possibili.

Il dolore di Conte e del Napoli

La notizia della scomparsa di Daniele ha profondamente colpito anche i giocatori e lo staff tecnico del Napoli. L’allenatore Antonio Conte ha preferito non rilasciare dichiarazioni, troppo provato dal dolore.

Il suo vice, Cristian Stellini, ha spiegato: “Antonio è scosso, siamo tutti colpiti da questa tragedia. Vogliamo stringerci attorno alla famiglia e ricordare Daniele per la forza e il coraggio che ci ha insegnato”.

Anche i giocatori hanno mostrato il loro affetto. Zambo Anguissa in campo indossava un polsino con la scritta “Forza Daniele”, un gesto che aveva commosso il giovane tifoso.

Un tifoso speciale

Daniele non era solo un tifoso: negli anni era diventato parte della famiglia del Napoli. Quando non poteva essere presente allo stadio, Conte lo chiamava al telefono per sostenerlo. I giocatori lo ospitavano durante le trasferte, regalandogli momenti di felicità in un periodo difficile.

Tanti messaggi di cordoglio hanno invaso i social, lasciando trasparire l’amore e il rispetto per un ragazzo che, pur nella sofferenza, ha saputo lasciare un segno indelebile.