Tentato femminicidio a Reggio Calabria, lei lo lascia e lui l'accoltella: donna grave, arrestato 52enne

Una donna di 48 anni è ricoverata in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, presso il Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria dopo essere stata aggredita dall’ex. L’uomo, un 52enne di Cinquefrondi, le ha sferrato sei coltellate dopo essere stato lasciato per un altro.

Il tentato femminicidio e l’arresto

Un tentato femminicidio, fortunatamente non riuscito anche se ha provocato ferite molto gravi. È successo nel quartiere Pellaro, nella zona meridionale di Reggio Calabria, nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 agosto 2023 ai danni di una 48enne che è stata brutalmente aggredita dall’uomo che aveva lasciato da poco.

L’aggressore, un 52enne di Cinquefrondi, paese nel Reggino, non aveva accettato la separazione dalla donna e aveva cercato in tutti i modi di convincerla a tornare con lui. Ma al rifiuto, secondo quanto si apprende, l’uomo ha sfogato tutta la sua rabbia impugnando un coltello e ferendo con sei o più fendenti la donna. Si è poi dato alla fuga, convinto che la donna fosse morta.

Sul posto è intervenuto l’attuale compagno della donna che ha chiamato i soccorsi che hanno trasportato la donna in ospedale dove ora, seppur ferita gravemente, si trova ricoverata e non è in pericolo di vita. La polizia si è messa subito a caccia del 52enne che è stato intercettato e fermato poche ore dopo.

La drammatica testimonianza

A raccontare il drammatico episodio di violenza è stato proprio l’attuale compagno della 48enne, il cui intervento tempestivo ha permesso di salvare la vita alla donna. L’uomo, intervistato dalle testate locali, ha infatti ammesso che l’ex della sua compagna era arrivato a casa poco prima di lui e che aveva con sé corda e coltello.

“Prima ha cercato di strangolarla, poi 6 colpi all’addome e uno alla schiena” ha raccontato, svelando di essere arrivato a casa giusto in tempo per salvare la donna. L’aggressore, infatti, è scappato “perché credeva fosse morta”, ma la 48enne ha fatto in tempo a chiamare il compagno.

I numeri dei femminicidi nel 2023

Quello di Reggio Calabria è un episodio che, fortunatamente, non ha aggravato il bilancio già ricco di femminicidi in Italia nel 2023. Da gennaio a luglio, infatti, sono state ben 70 le donne uccise in ambito familiare.

Numeri che, secondo quanto emerge dai recenti report del Viminale, sono allarmanti. L’ultimo grave episodio registrato è quello legato alla morte di Sofia Castelli, la 20enne uccisa a Cologno dall’ex Zakaria Atqaoui.