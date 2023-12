Tenta di uccidere la moglie a martellate a Varedo vicino Monza, poi si cosparge di benzina e si dà fuoco

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Ancora una tragedia, ancora un caso di violenza sulle donne. A Varedo in provincia di Monza un anziano ha tentato di uccidere la moglie prendendola a martellate, poi si è cosparso di benzina e si è dato fuoco. L’uomo, 85 anni, è morto, mentre la moglie di 79 anni è stata ricoverata in gravissime condizioni in ospedale.

Tenta di uccidere la moglie a martellate a Varedo

Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di giovedì 7 dicembre in una abitazione a Varedo, in provincia di Monza e Brianza.

Una donna di 79 anni è stata ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stata aggredita e presa a martellate dal marito. L’uomo, 85 anni, è deceduto: dopo l’aggressione si tolto la vita dandosi fuoco.

Fonte foto: Tuttocittà.it La tragedia a Varedo in provincia di Monza e Brianza

L’aggressione e il suicidio: la ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione riportata dal Corriere della Sera, poco dopo le due del pomeriggio l’85enne avrebbe aggredito la moglie e l’avrebbe colpita più volte alla testa con un martello.

Quindi sarebbe uscito di casa con una tanica di benzina in mano raggiungendo i giardinetti di fronte: qui si sarebbe cosparso il corpo di combustibile e avrebbe appiccato il fuoco con un accendino.

A lanciare l’allarme chiamando il 112 è stato un dipendente di un’azienda vicina che ha assistito all’intera scena, mentre altri si sono precipitati a cercare di spegnere le fiamme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

I soccorsi e la corsa in ospedale

Mentre sanitari e vigili del fuoco prestavano le prime cure all’uomo cercando di salvargli la vita, i militari sono entrati in casa, trovando la moglie agonizzante a terra, con una profonda ferita alla testa.

I due coniugi sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, ma l’uomo non ce l’ha fatta. In condizioni gravissime, con ustioni su buona parte del corpo, l’anziano è deceduto poco dopo l’arrivo al Niguarda di Milano.

La donna invece è stata portata al San Gerardo di Monza, dove è stata ricoverata in prognosi riservata nel reparto di neurorianimazione. È grave ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica e il movente dell’aggressione, al momento ignoto.

Originari di Quarto d’Altino (Venezia), i due coniugi si erano trasferiti anni fa in Brianza. Secondo quanto emerso, i due erano una coppia senza particolari problemi, almeno all’apparenza, sembra che lui da un po’ di tempo soffrisse di depressione.