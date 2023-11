Strangola la moglie a Fano e tenta il suicidio coi barbiturici: arrestato, femminicidio scoperto dal figlio

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Ennesimo caso di femminicidio in Italia, con una donna uccisa a Fano da suo marito che poi, dopo averle tolto la vita, ha tentato il suicidio. È successo nella tarda serata di lunedì 20 novembre e a fare la scoperta è stato il figlio della coppia.

Uccide la moglie strangolandola

L’episodio, avvenuto a pochi giorni dalla morte di Giulia Cecchettin, è stato registrato a Fano, in provincia di Pesaro Urbino, la sera di lunedì 20 novembre. In via Montefeltro, prima periferia del paese, in una villetta a schiera nel quartiere Poderino si è consumata la tragedia, con una 66enne uccisa dal marito.

Secondo quanto emerso, pare che la donna fosse gravemente malata e l’uomo, un 77enne, l’avrebbe uccisa a mani nude. Da un primo esame sul corpo, infatti, pare che la donna sia morta per strangolamento e non sarebbero state rintracciati segnali di corde o altri materiali che potrebbero potuto arrecarne la morte.

A scoprire la tragedia è stato il figlio della coppia che, giunto in casa, ha trovato il corpo della madre in camera da letto e il padre, svenuto, pochi metri dopo.

L’uomo ha tentato il suicidio

A uccidere la 66enne è stato il marito 77enne, volto conosciuto a Fano e dintorni perché per anni aveva gestito una nota pizzeria a Cuccurano. L’uomo dopo aver ucciso la moglie avrebbe tentato il suicidio.

Secondo quanto riferito dai giornali locali, infatti, avrebbe ingerito degli psicofarmaci fino a stordirsi e soltanto l’arrivo del figlio e il pronto intervento del 118 lo hanno salvato. Trasportato d’urgenza al Santa Croce, il 77enne si trova ora ricoverato e non sarebbe in pericolo di vita.

Il ritrovamento del figlio

Come detto, a fare la drammatica scoperta è stato il figlio della coppia. L’uomo, preoccupato perché aveva chiamato il padre senza ricevere risposta, si è recato presso la casa dei genitori nella serata del 2o novembre.

E una volta giunto sul posto la macabra scoperta, con la madre morta in camera da letto e il padre a terra poco distante.

Aperta indagine, 77enne piantonato in ospedale

Mentre il 77enne si trova ricoverato, con le forze dell’ordine che lo hanno posto in stato di fermo piantonandolo in ospedale, è stata aperta una indagine per cercare di chiarire i contorni della vicenda. Ma pare non ci siano dubbi sul fatto che l’uomo abbia ucciso la moglie probabilmente a causa della sua malattia.

Gli agenti del commissariato di Fano, agli ordini del dirigente, Stefabo Seretti, hanno comunque svolto tutti gli accertamenti del caso per capire se ci siano motivazioni diverse.