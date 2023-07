Telefonate moleste alla professoressa anche con frasi offensive: sei studenti minorenni indagati a Genova

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Un presunto caso di stalking coinvolge alcuni giovanissimi a La Spezia. Per mesi una professoressa è stata bombardata da telefonate moleste. Quando la donna, esasperata, ha denunciato alla polizia le indagini avrebbero portato a un gruppo di studenti, tutti minorenni.

Telefonate moleste alla prof

Sei studenti tra i 14 e i 15 anni del liceo artistico sarebbero indagati dalla procura dei minori di Genova con l’accusa di molestie.

Il gruppetto, composto da cinque ragazzi e una ragazza, avrebbe bersagliato la prof con una serie di telefonate a tutte le ore del giorno.

Il cellulare della donna squillava e dall’altro lato della cornetta arrivavano parolacce o inquietanti silenzi.

Le cose sono andate avanti così a lungo che la donna, come scrive il quotidiano La Nazione, avrebbe riportato uno stato ansioso e altri problemi di salute.

A un certo punto, esasperata, la prof si è rivolta alla polizia per fare una denuncia contro ignoti.

La squadra mobile della questura di La Spezia ha acquisito i tabulati telefonici e ha cominciato a indagare nell’ambiente scolastico.

Non c’è voluto molto perché dalle indagini emergessero i numeri di telefono di alcuni studenti e di persone appartenenti alla loro cerchia familiare.

La ragazza, in particolare, non avrebbe utilizzato il proprio cellulare per tormentare la prof, ma quello della madre.

Indaga la procura dei minori di Genova

Non tutti i ragazzini erano alunni della docente. La polizia ha poi consegnato il risultato delle indagini alla procura dei minori di Genova, la quale ha fatto partire un’indagine ai danni dei sei ragazzini con l’accusa di molestie.

Sebbene le indagini preliminari siano ancora in corso l’Ansa scrive che i sei sarebbero già stati ascoltati, alla presenza dei loro genitori e degli avvocati.

Secondo l’agenzia qualcuno avrebbe detto di non ricordare di avere fatto quelle telefonate, mentre altri avrebbero giustificato i contatti telefonici sostenendo di avere cercato l’insegnante per chiedere lumi sul programma scolastico.

La professoressa, intanto, è andata a insegnare in un’altra scuola della città.

Ancora studenti coinvolti in casi di cronaca

E si moltiplicano le notizie di cronaca che giungono dall’ambiente scolastico e che vedono studenti assumere comportamenti inaccettabili.

Ad esempio a Latina una prof è stata bullizzata da alcuni ragazzi.

E a Napoli un ragazzino è andato in classe con una pistola in tasca, solo per citare gli ultimi casi.