Taxi investe pedone a Milano in piazza Tripoli: 25enne soccorso dal tassista, è ricoverato in gravi condizioni

Un altro pedone investito a Milano: un ragazzo di circa 25 anni è stato trasportato in coma all’ospedale Niguarda dopo essere stato travolto da un taxi in piazzale Tripoli. L’incidente è avvenuto dopo le 21:30 di domenica 22 ottobre. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e la polizia locale che dovrà accertare l’esatta dinamica, in particolare se a passare con il semaforo rosso sia stato il taxi o il pedone.

Il pedone travolto da un Taxi in piazzale Tripoli a Milano

Il ferito, probabilmente di 25 anni, si trova ricoverato all‘ospedale Niguarda di Milano.

Secondo quanto si è appreso, la Polizia Locale, che sta ricostruendo la dinamica, non lo ha ancora compiutamente identificato dato che con sé non aveva documenti ma solo una carta di credito dalla quale sembrerebbe di nazionalità brasiliana.

Fonte foto: tuttocittà.it L’incidente è avvenuto all’altezza di un locale, in piazzale Tripoli.

Il taxi viaggiava sulla corsia riservata mentre il giovane stava attraversando, forse nei pressi di un attraversamento pedonale.

Il tassista si è fermato a prestare soccorso. Le condizioni del giovane sarebbero gravi.

La protesta di pedoni e ciclisti di settembre a Milano

Lo scorso 21 settembre a Milano era stata indetta da varie associazioni cittadine una manifestazione contro i ripetuti incidenti stradali ai danni di ciclisti e pedoni e chiedere un cambio di passo sulle politiche per la mobilità.

I manifestanti si erano dati appuntamento a quattro attraversamenti pedonali della circonvallazione esterna di Milano: tra i bastioni di Porta Nuova e via Solferino, tra viale Bianca Maria e via Mascagni, tra viale di Porta Vercellina e via Biffi e tra viale Beatrice d’Este e via Melegnano.

Nei quattro punti scelti dagli organizzatori, i partecipanti hanno marciato ripetutamente avanti e indietro sulle strisce pedonali, senza lasciar passare le automobili.

Un modo per rivendicare più attenzione sulle strade e chiedere al comune una città a misura di pedoni e ciclisti, e non solo di auto.