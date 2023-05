Svolta sull'incidente di Ciro Immobile in un video del semaforo: cosa può aver provocato lo scontro col tram

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un video di qualche secondo, che dimostrerebbe come l’impianto semaforico di piazza delle Cinque Giornate sarebbe interessato da improvvisi malfunzionamenti, potrebbe spiegare cosa è successo domenica 16 aprile, giorno dell’incidente di Ciro Immobile.

Cosa si vede nel video sul semaforo dell’incidente di Ciro Immobile

Come riporta il ‘Corriere della Sera’, a fornire alla Polizia Municipale il video è stato un tassista, autore del filmato stesso.

Il video dimostrerebbe, secondo la versione dei fatti del tassista, secondo la sua versione dei fatti – che l’incrocio di piazza delle Cinque Giornate sarebbe pericoloso perché le luci dei semafori per gli automobilisti e per il conducente del tram non sarebbero coordinate tra loro.

Fonte foto: ANSA L’auto di Ciro Immobile dopo l’incidente.

Le versioni di Immobile e dell’autista e la nota di Roma Mobilità

Subito dopo lo scontro tra il Suv guidato da Ciro Immobile (con a bordo anche le sue due figlie) e il tram, della linea 19, sia il calciatore che l’autista avevano assicurato di essere passati col semaforo verde.

Come riporta il ‘Corriere della Sera’, a rafforzare le loro posizioni sono intervenuti anche un automobilista, che ha riferito di aver assistito all’incidente fermo con la sua vettura con il semaforo rosso su Ponte Matteotti (Ciro Immobile, quindi, sarebbe passato con il semaforo verde), e i passeggeri del tram 19, che hanno raccontato di aver visto muoversi il convoglio con il semaforo verde.

I responsabili di Roma Servizi per la Mobilità, però, avevano smentito, tramite una nota, l’ipotesi di un possibile malfunzionamento dell’impianto semaforico: “Come hanno evidenziato le verifiche subito effettuate, l’impianto era ed è in piena efficienza. Le risultanze tecniche dei controlli sul funzionamento saranno messe a disposizione della polizia Locale”.

Cosa cambia dopo il video

La Polizia Municipale ha acquisito le immagini filmate dal tassista. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei vigili finalizzati a capire se quanto mostrato nel video possa essere accaduto anche quella domenica mattina in cui si è verificato l’incidente, nel quale sono rimaste ferite 12 persone (tra cui l’attaccante della Lazio, le sue due figlie e l’autista del tram).

Cosa è successo in piazza delle Cinque Giornate martedì 2 maggio

Proprio nella stessa piazza in cui si è verificato l’incidente stradale che ha visto coinvolto il calciatore della Lazio Ciro Immobile, piazza delle Cinque giornate, nella serata di martedì 2 maggio alcuni tram sono rimasti bloccati per un problema tecnico sulla linea.

A causa di ciò, sono state attivate linee sostitutive con i bus e sono stati svolti nuovi accertamenti sul funzionamento dei semafori.