Nei telefoni la verità sull'incidente di Ciro Immobile col tram? Accertamenti avviati, cosa cercano i vigili

Potrebbero arrivare dai telefoni in uso a Ciro Immobile e all’autista del tram la svolta sulla dinamica dell’incidente stradale avvenuto nella mattinata di domenica 16 aprile.

Cosa cercano i vigili nei telefoni di Ciro Immobile e del tranviere

Stando a quanto riportato da ‘La Repubblica’, sono in corso gli accertamenti sui telefoni di Ciro Immobile e dell’autista del tram 19, protagonista dello scontro con la Land Rover Defender su cui era a bordo l’attaccante della Lazio (alla guida) e le sue due figlie. Si tratta di un atto dovuto, consentito dalla legge 689, che prevede la possibilità di “procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica”.

I vigili del gruppo Prati, con il consenso dei diretti interessati, stanno procedendo agli accertamenti sui loro telefoni con il chiaro obiettivo, si legge su ‘La Repubblica’, di capire se lo scontro possa essere stato causato da una disattenzione alla guida di uno dei due protagonisti, dovuta, per esempio, a una telefonata improvvisa o a un messaggio ricevuto nel momento sbagliato.

Fonte foto: ANSA L’automobile di Ciro Immobile distrutta dopo l’incidente.

Le versioni di Ciro Immobile e dell’autista

Le versioni di Ciro Immobile e del tranviere non coincidono: il calciatore della Lazio ha dichiarato subito dopo l’incidente che l’autista del tram era passato con il rosso, ma quest’ultimo ha raccontato ai colleghi uno scenario differente: “Ricordo di aver passato il semaforo col verde e l’auto che sopraggiungeva a grande velocità”, le sue parole riportate da ‘La Repubblica’.

I testimoni dell’incidente e la perizia

Tre persone si sono presentate dai vigili del gruppo Prati due giorni dopo l’incidente raccontando di essere testimoni oculari dello stesso. I tre avrebbero affermato in una memoria scritta di aver visto l’automobile di Ciro Immobile partire con il verde. La loro testimonianza, però, è ancora da verificare.

Su entrambi i veicoli è stata disposta una perizia tecnica, utile a fare maggiore chiarezza sulla dinamica del violento scontro, che ha portato al ferimento di 12 persone, tra cui lo stesso Ciro Immobile.

Il telegramma di Ciro Immobile all’autista del tram

In attesa che si riesca a fare completa luce su ciò che dato origine all’incidente stradale, nella mattinata di giovedì 20 aprile Ciro Immobile ha inviato un telegramma all’autista del tram, per augurargli una “pronta ripresa”.

Come sta Ciro Immobile

A distanza di meno di una settimana dall’incidente stradale in cui ha riportato un trauma alla colonna vertebrale e una frattura alla costola, che lo avevano costretto al ricovero in ospedale, Ciro Immobile è tornato ad allenarsi a Formello ed è stato convocato dall’allenatore della Lazio Maurizio Sarri per la partita di Serie A contro il Torino, in programma sabato 22 aprile alle ore 18.