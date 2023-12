Sveva Sagramola assente da Geo perché operata all'occhio dopo il rischio del distacco della retina: l'annuncio

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Sveva Sagramola ha dovuto operarsi. La conduttrice di Geo sarà assente per tutta la settimana, sostituita da Emanuele Biggi, a causa di un problema all’occhio per il quale ha rischiato il distacco della retina.

L’annuncio dell’assenza di Sveva Sagramola da Geo

Per tutta la settimana Seveva Sagramola non sarà alla conduzione di Geo, il programma pomeridiano di Rai 3 che conduce fin dal 1998, quando ancora si chiamava Geo & Geo.

La conduttrice ha annunciato la sua assenza lunedì, a causa di alcuni problemi di salute all’occhio che l’hanno costretta a un’operazione chirurgica nei prossimi giorni.

Fonte foto: ANSA Emanuele Biggi, collaboratore di Sveva Sagramola che la sostituirà alla conduzione

“Ciao a tutti, questa settimana non sarò in Tv perché ho scongiurato un distacco della retina con un piccolo intervento e devo stare a riposo assoluto per qualche giorno” ha detto la conduttrice ai suoi spettatori.

L’operazione all’occhio

La ragione per cui Sveva Sagramola non potrà condurre Geo è un problema a un occhio che rischiava di diventare molto serio. La conduttrice avrebbe rischiato il distacco della retina e per questo dovrà operarsi.

La guarigione dall’intervento richiederà un riposo di diversi giorni. Per questa ragione Sagramola sarà assente da tutte le puntate di questa settimana del programma che conduce da 25 anni.

“Per fortuna c’è Ema, pronto a sostenermi insieme alla meravigliosa squadra di Geo, un gruppo di lavoro eccezionale, a cui vanno tutta la mia gratitudine e il mio grande affetto. A presto!” ha concluso nel suo messaggio la conduttrice.

Chi è il sostituto di Sveva Sagramola

A sostituire Sveva Sagramola alla conduzione di Geo per tutta la settimana ci sarà Emanuele Biggi, da anni collaboratore della conduttrice nelle puntate di Geo. Lavora nella trasmissione da esattamente 10 anni.

Per formazione, Biggi è un naturalista. Si è laureato in scienze naturali e ha conseguito anche un dottorato di ricerca in scienze ambientali. Ha lavorato come divulgatore soprattutto attraverso la fotografia. Ha anche collaborato all’allestimento di alcune mostre scientifiche.

Ha debuttato in televisione nel 2008, nel programma per ragazzi Trebisonda, in onda su Rai 3 per il quale curava la rubrica Prova di Coraggio. È poi passato a comparire diverse volte su Mediaset come ospite della trasmissione Wild – Oltrenatura di Italia 1.