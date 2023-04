Sugli scaffali Usa spunta la prima Barbie con sindrome di Down: cosa indica la collana speciale che indossa

Barbie diventa sempre più inclusiva. Sugli scaffali dei negozi di giocattoli, accanto alle versioni più tradizionali, sarà possibile trovare la prima Barbie con la sindrome di Down. Lanciata sul mercato dalla compagnia statunitense Mattel, è un altro passo verso l’inclusività e permette a più bambini di identificarsi nei giocattoli che li accompagnano nella loro infanzia.

Com’è stata realizzata

Per la realizzazione della nuova Barbie, Mattel ha assicurato di aver lavorato insieme alla National Down Syndrome Society (NDSS).

La collaborazione ha consentito di garantire una rappresentazione accurata e rispettosa di una persona con la sindrome di Down.

Fonte foto: US Mattel Una serie di Barbie lanciate negli ultimi anni dall’azienda Mattel

“Questo significa molto per la nostra comunità, che per la prima volta può giocare con una bambola che le somiglia. Questa Barbie ci ricorda che non dovremmo mai sottovalutare il potere della rappresentazione. È un enorme passo avanti per l’inclusione“, ha dichiarato la presidente dell’associazione, Kandi Pickard.

La collezione inclusiva

Questa bambola è l’ultima di una serie di Barbie che si discostano da quella più tradizionale, l’originale lanciata nel 1959. Gambe lunghe, vita sottile e capelli biondi: un’immagine di donna che, secondo uno studio dell’Università del South Australia, rappresentava 1 persona su 100.000.

Diverse organizzazioni si erano, quindi, battute per una bambola più inclusiva e, nel 2016, l’azienda Usa le aveva accontentate. Una nuova collezione, mirata a rappresentare più donne possibili, aveva visto la creazione di Barbie dalle caratteristiche fisiche diverse e più “realistiche”.

Sugli scaffali era comparsa quindi anche una Barbie “curvy”, quella molto alta e una bassina. Poi, in anni più recenti, nella linea Barbie Fashionista, di cui fa parte la Barbie con la sindrome di Down, era stata presentata anche una bambola non udente, quella sulla sedia a rotelle o con una protesi alla gamba.

“Il nostro obiettivo è consentire a tutti i bambini di vedersi in Barbie, incoraggiandoli anche a giocare con bambole che non assomigliano a loro”, ha detto Mattel.

Cosa significa la collana

La Barbie con la sindrome di Down viene venduta insieme a una serie di accessori, che hanno anche dei significati più profondi.

L’abito colorato è in giallo e blu, i colori della giornata dedicata alla consapevolezza sulla sindrome di Down.

La Barbie indossa anche una collana rosa che rappresenta le tre punte del 21esimo cromosoma, quello che causa la sindrome, e dei plantari rosa alla caviglia.