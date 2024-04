Strage di Altavilla Milicia, Massimo Carandente sta male e potrebbe essere trasportato in ospedale

Massimo Carandente sta male: in carcere dopo la strage di Altavilla Milicia potrebbe essere trasportato all’ospedale. È quanto rivelato da ‘Pomeriggio Cinque’ nella puntata del 5 aprile, con gli inviati pronti a scoprire l’esito del colloquio tra gli avvocati e la coppia di Palermo. Carandente e sua moglie, Sabrina Fina, continuano a dichiararsi innocenti.

Massimo Carandente, tuttavia, avrebbe dei problemi di salute che potrebbero portare a un trasporto in ospedale. Quale sia la patologia del santone di Sferracavallo non è dato saperlo. Le poche informazioni su questo dettaglio parlano di disabilità, e le testimonianze arrivano dal fratello di Sabrina Fina e da un vicino della coppia.

Il fratello della donna ha sottolineato più volte che Carandente, per via della sua disabilità, non sarebbe stato mai in grado di partecipare a una mattanza. Il vicino di casa, invece, riferisce che il marito di Sabrina Fina “era in una lista d’attesa“, senza fornire ulteriori dettagli. Il vicino, inoltre, ha riferito che poco prima della strage Carandente avrebbe avuto difficoltà ad incontrare una figlia probabilmente nata da una precedente relazione.

Resta da capire, ad oggi, se lo stato di salute attuale del marito di Sabrina Fina sia dovuto alla detenzione o se sia contestuale alla sua patologia.