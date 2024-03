Sulla Strage di Altavilla Milicia parla il vicino della coppia: "Problemi con la figlia di Massimo Carandente"

Un vicino di Sabrina Fina e Massimo Carandente potrebbe aprire nuovi scenari sulla strage di Altavilla Milicia, nella quale i due coniugi sono ormai noti ai media come “coppia diabolica”. L’attenzione si sposta sui retroscena della vita di Carandente, che avrebbe avuto problemi ad incontrare sua figlia. Lo stesso vicino ha fornito ulteriori dettagli sulla presunta malattia di Carandente.

Parla il vicino di Sabrina Fina e Massimo Carandente

Le telecamere di ‘Mattino 4’, il nuovo format condotto da Federica Panicucci, hanno raggiunto un vicino dei coniugi di Sferracavallo, quartiere alle porte di Palermo.

L’uomo parla di “rare volte” in cui incontrava la coppia, con “Sabrina che usciva la mattina con uno zaino”. Il vicino ricorda anche l’ultima volta in cui ha incontrato i coniugi.

Fonte foto: IPA Un vicino di Sabrina Fina e Massimo Carandente potrebbe aprire nuovi scenari sulla strage di Altavilla Milicia: “Avevano problemi con la figlia di lui, che faceva il pazzo”

I coniugi erano “un po’ seccati”, quell’ultima volta in cui li ha incontrati. L’uomo chiese spiegazioni ai due, e Sabrina Fina rispose: “Abbiamo problemi con la figlia di Massimo, non ce la fanno vedere”. “Lui faceva come un pazzo”, puntualizza il vicino.

Massimo Carandente ha una figlia da una precedente relazione? Quel “ce” di “no ce la fanno vedere” è rivolto sia a Carandente che a Fina oppure è un modo colloquiale per riferirsi alla sola figura di Massimo?

L’arresto dopo la strage di Altavilla Milicia

Quindi, il vicino di casa dei Fina-Carandente ricorda il giorno dell’arresto. Ad assistere alla scena fu sua moglie e lui, a ‘Mattino 4’, racconta: “Quel giorno mia moglie mi disse che, uscendo, aveva visto due carabinieri per le scale, quindi la prima cosa che abbiamo pensato è stato a un litigio nella coppia”.

Invece, Massimo Carandente e Sabrina Fina erano stati indicati da Giovanni Barreca come responsabili della strage nella sua villetta di Altavilla Milicia, dove avevano perso la vita Antonella Salamone e i figli Kevin e Emmanuel.

La malattia di Massimo Carandente

A parlare della malattia di Massimo Carandente, oltre al fratello di Sabrina Fina più volte ascoltato dagli inviati Mediaset, è anche il vicino di casa della coppia di Sferracavallo.

L’uomo dichiara: “Se era malato? Io so che era in una lista d’attesa” e confessa di non spiegarsi il motivo per cui “una persona malata si intrighi in una storia del genere”.