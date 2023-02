Stati Uniti, Nikki Haley annuncia la sua candidatura alla Casa Bianca: chi è la prima sfidante di Trump

Nikki Haley, ex governatrice repubblicana del South Carolina ed ex ambasciatrice alle Nazioni Unite durante l’amministrazione Trump, ha ufficializzato la sua candidatura alla Casa Bianca in vista delle elezioni presidenziali del 2024.

La prima sfidante di Trump

In attesa del governatore della Florida Ron DeSantis – che non ha ancora sciolto le riserve – è proprio l’ex ambasciatrice Usa, 51 anni, a rappresentare la prima sfidante di Donald Trump nel partito repubblicano e a contendere così all’ex presidente la nomination.

“E’ il momento per una nuova generazione!” ha detto Haley annunciando in un video pubblicato sui social la sua candidatura. “Alcuni guardano al nostro passato come prova del fatto che i principi fondamentali dell’America siano sbagliati, che la promessa di libertà sia falsa, che le nostre idee non solo siano sbagliate, ma razziste e maligne, ma nulla potrebbe essere più lontano dal vero”, ha sottolineando, attaccando i democratici.

“Mia madre mi diceva sempre che bisogna concentrarsi non sulle differenze ma sulle similarità – prosegue il video – i miei genitori ogni giorno ci hanno ricordato quanto fossimo fortunati a vivere in America”.

I record dell’ex ambasciatrice

Come ricorda l’agenzia Agi, Haley ha già conquistato in carriera una serie di record: primo governatore donna del South Carolina, più giovane governatore della storia degli Stati Uniti, a 38 anni, e seconda di discendenti indiane dopo un altro repubblicano, Bobby Jindal, eletto alla guida della Louisiana.

Haley, 51 anni, è nata e cresciuta nel South Carolina. Lì ha studiato alla Clemson University e ha lavorato nell’attività di abbigliamento di famiglia, prima di diventare presidente dell’associazione nazionale delle donne imprenditrici americane, la National Association of Women Business Owners. Poi la carriera politica.

Fonte foto: ANSA L’ex ambasciatrice all’Onu, Nikki Haley, 51 anni

La battaglia nel partito repubblicano

Donald Trump dimostra di avere ancora un importante seguito nel partito repubblicano, secondo i sondaggi. Secondo l’ultima rilevazione Reuters-Ipsos tra elettori repubblicani registrati, Donald Trump è in testa col 43% delle preferenze, seguito con il 31% dal governatore della Florida Ron DeSantis, che però non ha ancora annunciato la sua eventuale candidatura.

Al momento è ferma, al 4%, l’ex ambasciatrice all’Onu Nikki Haley.

L’ex presidente americano Donald Trump ha ufficialmente depositato le carte per la sua candidatura alle elezioni del 2024 il 16 novembre 2022, al termine delle elezioni di metà mandato che si sono rivelate un po’ deludenti per il tycoon e che non hanno premiato i candidati da lui sostenuti. Questo, tuttavia, non lo ha affatto scoraggiato dal tentare di riconquistare la Casa Bianca.