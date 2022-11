Elezioni Midterm Usa, il Partito Democratico vince in Nevada e mantiene il controllo del Senato: Biden esulta

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La rielezione della senatrice Catherine Cortez Masto in Nevada sancisce la vittoria del Partito Democratico al Senato nelle elezioni di Midterm Usa. Al momento, in attesa del ballottaggio in Georgia, il partito del presidente Biden controlla 50 seggi contro i 49 dei repubblicani, senza contare il voto della vicepresidente democratica Kamal Harris. In caso di vittoria in Georgia, il Partito Repubblicano otterrebbe un seggio in più rispetto alla passata legislatura.

Elezioni Midterm, Masto batte Laxalts in Nevada

Catherine Cortez Masto, ex procuratrice di 58 anni, ha battuto l’avversario repubblicano Adam Laxalt e si è aggiudicata il seggio dello stato del Nevada che già le apparteneva. Era stata la prima donna latina a vincere nel “Silver State”.

Masto ha recuperato all’ultimo momento il ritardo di 800 voti che la separava dall’avversario. Sono state decisive le schede arrivate per posta, che ancora una volta – come accaduto altre volte in passato – hanno favorito i democratici nelle elezioni di Midterm.

Midterm Usa, l’ondata rossa non è arrivata

Mentre alla Camera il conteggio è ancora in corso, con i repubblicani avanti 211 contro 204 e la maggioranza fissata a 218 seggi – Biden incassa una vittoria molto importante al Senato.

Per il presidente Usa, dunque, si allontana lo spettro dell’ingovernabilità oltre a quello del possibile impeachment annunciato dai repubblicani in caso di vittoria.

La vittoria in Nevada dei democratici conferma che l’attesa “ondata rossa” nelle elezioni di Midterm non è arrivata e un’ulteriore spallata ai progetti di Trump e del Partito Repubblicano potrebbe arrivare dal ballottaggio in Georgia.

Fonte foto: ANSA La senatrice Catherine Cortez Masto

Biden esulta per l’esito delle elezioni di Midterm

La vittoria di Catherine Cortez Masto è stata accolta con grande sollievo dal presidente Joe Biden, che si trova in Cambogia per il vertice dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean).

“Questa vittoria mi dà forza nelle trattative con i cinesi”, ha detto Biden riferendosi al prossimo incontro con Xi Jinping in programma al G20 di Bali, spiegando di sentirsi bene e di non vedere l’ora di lavorare per i prossimi due anni.

“L’America ha dimostrato di credere nella nostra democrazia”, ha commentato il leader della maggioranza al Senato Charles Schumer in merito all’esito delle elezioni di Midterm.