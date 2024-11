Angelo Ciocca della Lega indagato: chi è l'ex europarlamentare famoso per i suoi video e "nemico" di Vannacci

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nell’inchiesta che ha portato all’arresto del sindaco leghista di Vigevano, Andrea Ceffa, risulta indagato anche Angelo Ciocca della Lega. Secondo l’accusa l’ex eurodeputato “nemico” di Roberto Vannacci, noto per i suoi show provocatori al Parlamento europeo, avrebbe tramato per far cadere la giunta di Ceffa.

Giovedì 28 novembre i carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari il sindaco di Vigevano (Pavia), Andrea Ceffa, e altre quattro persone, tra cui una consigliera comunale.

Come riporta Ansa, nell’inchiesta per corruzione risultano indagati anche l’ex europarlamentare Angelo Ciocca e un imprenditore edile locale, Alberto Righini, presidente della sezione locale di Ance, l’associazione dei costruttori.

L’accusa all’ex europarlamentare della Lega

Al centro dell’inchiesta della procura di Pavia ci sarebbero alcuni episodi di corruzione che avrebbero interessato l’amministrazione comunale di Vigevano.

All’origine delle indagini le dimissioni di massa presentate nel novembre 2022 da una parte consistente di consiglieri comunali al fine di far cadere la giunta di centrodestra guidata da Andrea Ceffa, eletto sindaco nel 2020.

Secondo l’accusa, in tale contesto almeno uno dei consiglieri comunali sarebbe stato avvicinato con la promessa di ricevere 15.000 euro se si fosse dimesso.

Stando all’ipotesi investigativa della procura pavese, gli autori di questa proposta corruttiva e registi della “congiura” contro il sindaco sarebbero Ciocca e Righini.

Chi è Angelo Ciocca

Nato a Pavia il 28 giugno 1975, ingegnere, Angelo Ciocca è uno storico esponente della Lega Nord.

È stato consigliere regionale della Lombardia per due mandati, a partire dal 2010. Quindi è stato eurodeputato della Lega per 8 anni, dal 2016 al 2024.

Ciocca è noto per i suoi spot elettorali trash e per diversi gesti provocatori sfoggiati al Parlamento europeo.

L’ultimo lo scorso marzo, quando durante la discussione sulla direttiva case green alla sessione plenaria a Strasburgo tirò fuori un fischietto e un cartellino rosso, venendo poi allontanato dall’aula.

Non è la prima volta che Angelo Ciocca viene coinvolto in indagini e procedimenti giudiziari. Era stato condannato, e poi assolto in Cassazione, nell’ambito di “Rimborsopoli“, l’inchiesta sulle spese pazze al Consiglio regionale della Lombardia.

Nel 2022 era stato coinvolto, indagato per riciclaggio, nell’inchiesta “Lobby Nera”, poi archiviata.

Ciocca battuto da Vannacci alle Europee

Candidato anche alle ultime elezioni europee, Angelo Ciocca non è stato rieletto, venendo battuto da Roberto Vannacci nella circoscrizione Nord-Ovest.

Forte delle 90mila preferenze incassate alle europee 2019, Ciocca prima del voto di giugno si era detto sicuro della rielezione e di non temere la concorrenza di Vannacci.

Esponente della corrente bossiana, aveva criticato più volte la candidatura di Roberto Vannacci con la Lega. “Se i miei elettori non mi daranno più voti di Vannacci prometto di tingermi i capelli di rosso a pois verde”, aveva detto lo scorso aprile.