Sposo muore poche ore dopo la cerimonia: stroncato a casa da un malore

Si è sposato la mattina ed è morto la sera. È la triste storia di Andrea Labriola, 60 anni, convolato a nozze con l’amata Tatiana e poi subito strappato al suo affetto.

Andrea e Tatiana, da tutti chiamata Tania, si sono sposati lo scorso lunedì 12 settembre negli uffici del Comune di Udine con una cerimonia officiata dall’assessore Alessandro Ciani.

Cerimonia intima con amici e parenti

Poi la festa di nozze al ristorante Al Parco di Buttrio con i parenti e gli amici più intimi, una quindicina di persone in tutto.

Dopo la festa il ritorno a casa in via Latina nel quartiere San Domenico di Udine e il finale drammatico: nella notte fra lunedì e martedì Andrea si è sentito improvvisamente male.

I sanitari allertati dalla moglie sono immediatamente giunti sul luogo, ma tutti gli sforzi per rianimare l’uomo non sono serviti a nulla. I sanitari infine non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Nulla lasciava presagire un finale simile: Andrea non aveva dato segnali di alcun malessere nei giorni precedenti.

Da poco il rientro in Italia

Andrea Labriola era da poco rientrato in Italia dopo un lungo periodo di lavoro in Russia. Tutti lo ricordano come una persona di buon carattere, disponibile e allegra.

Fonte foto: ANSA

Strappato ai suoi affetti

Oltre alla moglie Tatiana appena sposata, Andrea Labriola lascia anche una figlia e una sorella.

Le esequie di Andrea Labriola sono state celebrate nella mattina di venerdì 16 settembre nella chiesa di San Domenico a Udine. Il corteo funebre è partito dal Cimitero Urbano di San Vito

Di recente altre tragedie simili

La memoria va ad altre persone morte poco dopo le nozze, come l’infermiera 52enne di Tordino Gabriella Nicastro, sposatasi quest’anno due giorni prima di morire.

O il macellaio 48enne di Padova Carlo Ponchia morto nel 2021 solo pochi giorni dopo le nozze.