Brad Pitt firma l'accordo sul divorzio da Angelina Jolie dopo 8 anni di scontri: "Vuole sposare Ines de Ramon"

Alla fine Brad Pitt ha firmato: Angelina Jolie è riuscita a fargli siglare l’accordo per il divorzio, al termine di una dura battaglia legale durata otto anni. I dettagli dell’intesa non sono noti, il che ha scatenato la curiosità dei retroscenisti del gossip. Pare che Pitt intenda sposare Ines de Ramon, sua compagna da due anni.

Divorzio fra Angelina Jolie e Brad Pitt

A spingere per il divorzio è stata l’attrice che lo aveva chiesto già nel 2016, subito dopo la rottura. La news sul divorzio dell’anno è stata data in esclusiva dal magazine americano People, per poi venire confermata dai media Usa dopo le dichiarazioni del legale di Angelina Jolie, l’avvocato James Simon.

Simon ha dichiarato che la sua assistita è “esausta”, ma “sollevata” dal fatto che la controparte abbia accettato i termini dell’accordo. Il legale ha ricordato come sia Jolie che i bambini abbiano “lasciato tutte le proprietà che avevano condiviso con il signor Pitt”.

Fonte foto: IPA

Brad Pitt e Ines de Ramon paparazzati a Los Angeles nel novembre del 2024

A partire da quel momento, ha aggiunto, Angelina Jolie “si è concentrata sulla ricerca della pace e della guarigione per la famiglia”.

Brad Pitt e Ines de Ramon verso il matrimonio

Secondo le principali testate di gossip, il motivo che ha spinto Brad Pitt a cedere dopo otto lunghi anni di battaglia legale avrebbe un nome, un cognome nonché dei penetranti e suadenti occhi color nocciola: l’attore 61enne intenderebbe sposare la fidanzata Ines de Ramon, 34enne manager nel settore dei preziosi.

La coppia si è unita due anni fa, per poi ufficializzare la relazione nel 2023. Il duo Pitt-de Ramon è stato paparazzato sul red carpet dell’ultima Mostra del Cinema di Venezia.

Cala, dunque, anche formalmente il sipario sui Brangelina, coppia di fatto già scoppiata nel 2016. Nel settembre di quell’anno Angelina Jolie ufficializzò la richiesta di divorzio, dopo due anni di matrimonio e dodici di convivenza.

Le accuse contro Brad Pitt

A spingere l’attrice verso il punto di rottura sarebbero stati comportamenti violenti attribuiti a Brad Pitt nei sui confronti, ma anche nei confronti dei loro sei figli.

Oltre alla custodia dei figli ed altri dettagli, la coppia ha dato vita a un duro braccio di ferro legale per le quote e per la vendita di Chateau Miraval, proprietà vitivinicola con tanto di principesca magione nel sud della Francia, dove gli ex Brangelina erano entrata in società dal 2011 con una famiglia di viticoltori.