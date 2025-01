Duplice omicidio a Cagliari in casa, fermo di Claudio Gulisano confermato: perché avrebbe ucciso i genitori

Confermato lo stato di fermo per il 44enne Claudio Gulisano, in custodia cautelare in carcere, per l’omicidio dei genitori: l’uomo avrebbe ucciso il padre Luigi Gulisano, di 79 anni, e la madre Marisa Dessì, di 82, per un movente economico. Gli avrebbe fatto gola l’eredità di famiglia dopo che un fallimento l’aveva costretto a indebitarsi. Gli anziani sarebbero stati assassinati col veleno.

Claudio Gulisano ricorda i genitori sui social

Claudio Gulisano è stato arrestato nella notte tra lunedì 30 dicembre 2024 e martedì 31, con l’accusa di duplice omicidio volontario. L’uomo si trova attualmente recluso nel carcere di Uta, in provincia di Cagliari.

Interrogato dalla gip Ermengarda Ferrarese in videoconferenza, Gulisano si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nei giorni successivi all’omicidio, il 44enne aveva pubblicato su Facebook un ricordo dei genitori.

A dare l’allarme dopo il ritrovamento dei corpi, era stato lo stesso Claudio Galisano.

Genitori avvelenati

Gli investigatori ritengono che la coppia di anziani possa essere stata avvelenata, forse con del nitrato di sodio sciolto nella colazione.

Il movente

Secondo la procura, Claudio Gulisano avrebbe ucciso padre e madre per motivi economici. Come scrive La Repubblica, la coppia tempo addietro gli aveva regalato un negozio di alimentari.

L’attività era poi fallita e il 44enne era pieno di debiti. L’uomo avrebbe puntato all’eredità, dal momento che i due anziani erano proprietari di almeno sei immobili.

Gli inquirenti avrebbero trovato prove di almeno due ingenti prelievi di denaro fatti dal 44enne dal conto dei genitori.

Ma oltre a tali indizi, a tessere la tela che ha portato all’arresto per il duplice omicidio di Cagliari ci sarebbero anche messaggi inviati dal cellulare del padre già morto, scritti per depistare le indagini.

E oltre a ciò ci sarebbero anche testimonianze e video che riprendono il presunto assassino in località in cui avrebbe dichiarato di non essere stato.

Raggiunto dalla stampa, il legale di Gulisano ha dichiarato che il suo assistito è “sconvolto”. Su Facebook, sotto alla foto dei defunti genitori pubblicata dal figlio, si è passati dai messaggi di cordoglio ai messaggi d’odio contro il presunto assassino.